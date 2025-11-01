La semaine en Suisse
Chères lectrices, chers lecteurs,
Aimez-vous le fromage d’Appenzell? Ce produit naturel au secret de fabrication bien gardé a fait les gros titres cette semaine. Plus de 200 agricultrices et agriculteurs font actuellement tester le lait de leurs vaches. Un soupçon de présence de «produits chimiques éternels» plane.
Bienvenue dans notre sélection des histoires les plus importantes – et les plus intéressantes – de Suisse au cours des sept derniers jours.
Bonne lecture et meilleures salutations depuis Berne!
À partir de l’horaire d’été 2026, Swiss supprimera au départ de Genève cinq destinations d’affaires et six destinations de vacances sur les vols court-courriers. La compagnie aérienne invoque des contraintes de ressources pour justifier cette décision.
Adieu Berlin, Copenhague, Hambourg, Oslo et Munich. Adieu Alicante, Brindisi, Hurghada, Kalamata, Kos et Maó (Minorque). Dès le début de l’horaire d’été, le 29 mars 2026, Swiss ne desservira plus ces destinations depuis Genève. Seul le vol vers Munich sera repris par la maison mère Lufthansa.
La réduction d’environ un quart de l’offre sur les vols court-courriers au départ de Genève est expliquée par des pénuries de ressources, ce qui nécessite une optimisation de l’utilisation de la flotte «entre les sites de Zurich et Genève», selon un porte-parole de Swiss cité par l’agence de presse AWP.
En revanche, au départ de Zurich, la compagnie prévoit d’ajouter deux nouvelles destinations à son programme estival: Poznań (Pologne) et Rijeka (Croatie). De plus, certaines destinations prisées pour les vacances et les voyages d’affaires seront desservies plus fréquemment, notamment Valence, Manchester, Budapest et Venise.
Dans la région d’Appenzell, des taux élevés de PFAS dans le lait suscitent des inquiétudes. Plus de 200 agricultrices et agriculteurs font désormais tester volontairement leur lait pour détecter la présence de ces «polluants éternels».Lead
Les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et Rhodes-Extérieures mènent ensemble une vaste enquête, car on soupçonne que les boues d’épuration utilisées pour fertiliser les pâturages ont contaminé le lait avec des PFAS. Cette pratique était autorisée jusqu’en 2006, selon le quotidien Tages-Anzeiger.
Les PFAS, aussi appelés «polluants éternels», ne sont pas encore réglementés dans le lait appenzellois. Ils peuvent nuire à la santé à long terme, provoquer notamment des cancers ou affaiblir le système immunitaire.
Les résultats des analyses, attendus en 2026, seront déterminants pour le fromage de la région, un produit d’exportation important. Les agricultrices et agriculteurs concernés devraient être soutenus par le canton si nécessaire.
Dans le canton du Tessin, une guerre des prix inhabituelle entre crématoriums fait sensation: la clientèle italienne bénéficie de tarifs très bas, tandis que la population locale paie les frais de crémation les plus élevés de Suisse.
Les crématoriums tessinois font de la publicité en Italie du Nord avec des réductions allant jusqu’à 30% et des offres forfaitaires avantageuses incluant le transport et l’urne. Ainsi, une crémation coûte environ 450 francs pour les Italiennes et Italiens, alors que les Tessinoises et Tessinois déboursent en moyenne près de 800 francs — le tarif le plus élevé du pays.
Ces rabais sont notamment accordés en raison du faible taux d’occupation des cinq installations tessinoises, qui enregistrent nettement moins de crémations par an que leurs homologues italiens.
Un sujet que les crématoriums abordent peu volontiers est le recyclage des résidus métalliques comme les clous ou les implants après la crémation. Les métaux précieux récupérés sont revendus, ce qui peut rapporter jusqu’à 70’000 francs par an aux crématoriums tessinois, selon les estimations de la Radio-Télévision suisse italienne (RSI).
La Comédie de Genève traverse une crise liée à la direction controversée de Séverine Chavrier, mettant à l’épreuve ce théâtre renommé – avec de vives accusations contre la directrice et un audit ordonné par la Ville.
Depuis son entrée en fonction en juillet 2023, Séverine Chavrier est critiquée pour son style de gestion jugé autoritaire et agressif. Des membres du personnel évoquent un «climat de travail toxique» et plusieurs démissions, au total 15 depuis 2024.
La Française d’origine suisse est accusée de favoriser ses propres productions et de dévaloriser la scène théâtrale locale. La Ville de Genève a réagi en lançant un audit officiel, tout en maintenant son soutien à la directrice, comme le rapporte la RTS.
De son côté, Séverine Chavrier défend l’orientation internationale du théâtre comme un enrichissement culturel et souligne que près de la moitié des productions impliquent des artistes locaux ou régionaux.
La semaine à venir
Lundi, le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone ouvre le procès de deux hommes accusés de participation à une organisation terroriste, de soutien à celle-ci, de corruption de fonctionnaires étrangers et de blanchiment d’argent.
Mercredi, la société PostAuto AG présentera à Altstätten, dans le canton de Saint-Gall, un projet de taxis autonomes baptisé «AmiGo». Ce service vise à combler dès 2027 les lacunes du réseau de transport en Suisse orientale.
Toujours mercredi, le marché de la carotte (Rüeblimärt) se tiendra à Aarau. Il s’agit de l’un des plus grands marchés de ce type en Suisse.
Et jeudi, la session annuelle des jeunes débutera au Palais fédéral à Berne. Pendant quatre jours, 200 jeunes venus de toute la Suisse se réuniront pour discuter de leurs préoccupations et formuler des revendications politiques.
Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op
Les plus lus
Cinquième Suisse
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative