La semaine en Suisse

Un Airbus de la compagnie aérienne Swiss fait une pause à l’aéroport de Genève.

À partir de l’horaire d’été 2026, Swiss supprimera au départ de Genève cinq destinations d’affaires et six destinations de vacances sur les vols court-courriers . La compagnie aérienne invoque des contraintes de ressources pour justifier cette décision.

Adieu Berlin, Copenhague, Hambourg, Oslo et Munich. Adieu Alicante, Brindisi, Hurghada, Kalamata, Kos et Maó (Minorque). Dès le début de l’horaire d’été, le 29 mars 2026, Swiss ne desservira plus ces destinations depuis Genève. Seul le vol vers Munich sera repris par la maison mère Lufthansa.

La réduction d’environ un quart de l’offre sur les vols court-courriers au départ de Genève est expliquée par des pénuries de ressources, ce qui nécessite une optimisation de l’utilisation de la flotte «entre les sites de Zurich et Genève», selon un porte-parole de Swiss cité par l’agence de presse AWP.

En revanche, au départ de Zurich, la compagnie prévoit d’ajouter deux nouvelles destinations à son programme estival: Poznań (Pologne) et Rijeka (Croatie). De plus, certaines destinations prisées pour les vacances et les voyages d’affaires seront desservies plus fréquemment, notamment Valence, Manchester, Budapest et Venise.