La semaine en Suisse

C’est le bout du tunnel pour l’industrie suisse d’exportation. Un accord a finalement été trouvé vendredi entre Berne et Washington. Les produits suisses importés aux Etats-Unis seront taxés à hauteur de 15%, soit au même taux que les produits européens . Jusqu’à présent ce taux était de 39%, l’un des plus élevés appliqués.

On sentait que les choses pouvaient bouger, à la suite de la visite récente de dirigeants d’entreprises phares de l’économie à la Maison-Blanche. Ces grands patrons auraient proposé à Donald Trump d’investir dans l’industrie pharmaceutique et les infrastructures aux Etats-Unis et d’y délocaliser des fonderies d’or. Ils auraient aussi offert une montre de luxe et un lingot d’or dédicacé au président américain.

Si le contenu exact des discussions n’est pas connu, un chose est sûre: cette visite a eu des effets. Peu après, devant la presse à la Maison-Blanche, Donald Trump avait affirmé que son administration collaborait avec la Suisse pour alléger les droits de douane.

Selon le principe voulant qu’il faut battre le fer pendant qu’il est encore chaud, le ministre suisse de l’Économie Guy Parmelin et la secrétaire d’État à l’économie Helene Budliger Artieda s’étaient rendus jeudi à Washington pour poursuivre les négociations. Ils ont notamment pu rencontrer le représentant de la Maison Blanche pour le commerce Jamieson Greer.