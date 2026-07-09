Photo du jour

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Plus de 9000 passionnés ont traversé le lac de Zurich à la nage mercredi, lors de la 36e édition de la traversée du lac organisée par la Ville de Zurich, dont tous les billets s’étaient arrachés. L’événement avait été reporté en raison de conditions météorologiques instables.
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