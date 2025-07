Quel est le rôle des écoles suisses à l’étranger en 2025?

La première école suisse à l’étranger a vu le jour à Bergame en 1892 pour accueillir les enfants de la filature de coton Legler. Mais aujourd’hui quel est le rôle de ses établissements?

1 minute

Katy Romy

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

À l’origine, les écoles suisses à l’étranger avaient pour but de répondre aux besoins des personnes expatriées, qui voulaient proposer un enseignement suisse de qualité à leurs enfants.

Aujourd’hui, les écoles suisses dans le monde ont toujours pour but de renforcer les liens entre les jeunes Suisses de l’étranger et leur patrie. Cependant, elles accueillent désormais en majorité des élèves du pays hôte ou d’autres nationalités, qui représentent 80% des près de 8000 élèves.

Ces établissements suscitent un large intérêt, car ils sont réputés pour leur qualité et se distinguent par leur enseignement plurilingue (les cours sont toujours dispensés dans au moins deux langues). La Confédération y voit également un moyen de tisser de bonnes relations avec le pays hôte et d’attirer en Suisse des étudiants et du personnel hautement qualifié.