Des cornes de vaches aux droits des femmes: Les votations les plus insolites de Suisse

La Suisse a organisé plus de votations populaires que n’importe quel autre pays au monde. 

Ce contenu a été publié sur
1 minute
Sara Pasino , Isabelle Bannerman , Camille Kündig

Au fil du temps, la population a voté sur un éventail impressionnant de sujets – des lois matrimoniales discriminatoires envers les femmes, aux limites de mises dans les casinos, jusqu’à la question de savoir si les paysans et paysannes devaient pouvoir retirer les cornes de leurs vaches. 

Le 28 septembre, deux objets seront soumis au vote: l’introduction d’un moyen d’identification numérique (E-ID) et la suppression de l’imposition de la valeur locative pour les propriétaires occupant leur logement. 

À cette occasion, nous revenons sur certaines des votations les plus insolites – voire les plus farfelues – de l’histoire helvétique. 

Lisez l’article complet pour en savoir plus sur les votations les plus étonnantes. 

Armin Capaul, père de l'initiative dite "vaches à cornes"

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
Voir la discussion

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
Voir la discussion
