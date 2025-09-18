Des cornes de vaches aux droits des femmes: Les votations les plus insolites de Suisse

Au fil du temps, la population a voté sur un éventail impressionnant de sujets – des lois matrimoniales discriminatoires envers les femmes, aux limites de mises dans les casinos, jusqu’à la question de savoir si les paysans et paysannes devaient pouvoir retirer les cornes de leurs vaches.
Quand les Suisses semblent voter contre leurs intérêts
Depuis un siècle et demi, les électeurs ont eu plus de 600 fois le dernier mot sur des questions nationales. Ces votes nationaux se répartissent entre initiatives et référendums populaires. En gros, 10% seulement des initiatives qui permettent aux citoyens de proposer des modifications à la constitution en recueillant au moins 100’000 signatures valables dans…
Le 28 septembre, deux objets seront soumis au vote: l’introduction d’un moyen d’identification numérique (E-ID) et la suppression de l’imposition de la valeur locative pour les propriétaires occupant leur logement.
À cette occasion, nous revenons sur certaines des votations les plus insolites – voire les plus farfelues – de l’histoire helvétique.
Voici les sept votations suisses les plus farfelues de tous les temps
Des propositions insolites surgissent parfois parmi les thématiques soumises au vote en Suisse. Citons les autoroutes sans voitures, des zones touristiques sans bruit d’avions de combat ou encore l’initiative sur les vaches à cornes.
