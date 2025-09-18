Die skurrilsten Abstimmungen der Schweiz: Von Kuhhörnern bis Frauenrechten

Die Schweiz hat mehr Volksabstimmungen durchgeführt als jedes andere Land der Welt.

Im Laufe der Jahre hat die Stimmbevölkerung über eine bemerkenswerte Bandbreite von Themen entschieden: von Ehegesetzen, die einst die Rechte von Frauen einschränkten, über den zulässigen Höchsteinsatz in Casinos bis hin zur Frage, ob Bäuerinnen und Bauern ihren Kühen die Hörner entfernen sollen.

Am 28. September wird erneut abgestimmt: Über die Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises (E-ID) und die Abschaffung der Besteuerung des Eigenmietwerts für Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer.

Im Vorfeld blicken wir zurück auf einige der ungewöhnlichsten – und mitunter skurrilen – Volksabstimmungen der Schweiz.

Lesen Sie den Artikel, um mehr über die seltsamsten Abstimmungen zu erfahren.

