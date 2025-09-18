The Swiss voice in the world since 1935
Die skurrilsten Abstimmungen der Schweiz: Von Kuhhörnern bis Frauenrechten

Die Schweiz hat mehr Volksabstimmungen durchgeführt als jedes andere Land der Welt. 

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
Sara Pasino , Isabelle Bannerman , Camille Kündig

Im Laufe der Jahre hat die Stimmbevölkerung über eine bemerkenswerte Bandbreite von Themen entschieden: von Ehegesetzen, die einst die Rechte von Frauen einschränkten, über den zulässigen Höchsteinsatz in Casinos bis hin zur Frage, ob Bäuerinnen und Bauern ihren Kühen die Hörner entfernen sollen. 

Demokratie

Erstaunliche Ablehnungen an der Urne

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das Stimmvolk hat in den letzten 170 Jahren zahlreiche Vorlagen abgelehnt, obwohl diese auf den ersten Blick seinen Interessen dienen sollten.

Mehr Erstaunliche Ablehnungen an der Urne

Am 28. September wird erneut abgestimmt: Über die Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises (E-ID) und die Abschaffung der Besteuerung des Eigenmietwerts für Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer. 

Im Vorfeld blicken wir zurück auf einige der ungewöhnlichsten – und mitunter skurrilen – Volksabstimmungen der Schweiz. 

Lesen Sie den Artikel, um mehr über die seltsamsten Abstimmungen zu erfahren. 

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

