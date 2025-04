Un Suisse à la tête des grands hôtels en Chine

Fils d’hôteliers, le Tessinois Carlo Schmed a décidé de suivre les traces de sa famille. Pas en Suisse, mais en Chine, où il vit depuis 1987. Portrait. Shangri-La Pechino

Série Visages de la Cinquième Suisse , Épisode 6: Fils d’hôteliers, le Tessinois Carlo Schmed a décidé de suivre les traces de sa famille. Pas en Suisse, mais en Chine, où il vit depuis 1987. Portrait.

Dès que je franchis les portes coulissantes, un homme élégant en costume sombre et cravate bleue m’attend au centre du hall. Il s’agit de Carlo Schmed, directeur de l’Hotel Shangri-La à Pékin. L’hospitalité et l’accueil ont toujours fait partie de l’ADN de ce Tessinois, dont les parents étaient propriétaires d’un hôtel en Suisse, où il a grandi et fait ses premiers pas dans le métier.

Carlo Schmed et un esturgeon dans une ferme de caviar en Chine. Carlo Schmed

Originaire de Ponte Brolla dans le Vallemaggia, Carlo Schmed quitte la Suisse très jeune après une formation en école hôtelière. Sa première expérience le conduit au Caire, mais son envie de découvrir le monde le pousse à regarder vers l’Est. «J’avais lu que le secteur hôtelier était plus avancé en Asie, d’un tout autre niveau. Pour progresser, une expérience dans un cinq étoiles asiatique était un passage intéressant», confie-t-il. C’est ainsi que, grâce à une affectation disponible dans un hôtel du groupe Peninsula, il arrive en octobre 1987 en Chine, à Pékin, pour la première fois.

Un pays en plein développement

Lorsque Carlo Schmed arrive en Chine, à la fin des années 1980, le pays est méconnaissable par rapport à aujourd’hui. Les rues sont envahies de bicyclettes, les voitures rares, et pour rejoindre le pays, l’escale obligatoire est Hong Kong. Mais après les manifestations de la place Tiananmen en 1989, tout commence à changer et des vols directs vers et depuis l’Europe sont mis en place.

Portrait du mois Les Suisses et Suissesses de l’étranger sont aussi différents que les pays dans lesquels ils et elles vivent. SWI swissinfo.ch veut illustrer cette diversité. A cette fin, nous publions chaque mois l’histoire de vie unique d’un représentant ou d’une représentante de la Cinquième Suisse.

«Ce qui m’a frappé, c’est cette évolution très rapide, à laquelle j’ai participé. Mais quand je rentre en Suisse, cette réalité contraste avec celle de la petite ville de mon enfance, où rien n’a changé. Lorsque je retourne au Tessin, je suis bien chez moi, mais au bout d’un moment, la circulation, les gens, la commodité des applications chinoises me manquent. Je n’ai pas utilisé d’argent liquide depuis cinq ans! À Pékin, il y a toujours du mouvement. Dans mon village, tout est calme, silencieux, je ressens un sentiment d’isolement. Ici, on n’est jamais seul, on est toujours entouré de gens», raconte l’hôtelier.

L’hospitalité suisse en Chine

Il applique en Chine les leçons apprises dans l’établissement familial. «Mes parents entretenaient un contact direct avec leurs clients. Ils leur parlaient, ils connaissaient leurs habitudes. C’est ce qui permet de développer des relations de confiance. J’ai grandi avec cette même attitude de parler aux clients, de connaître leurs habitudes, de savoir quand ils reviennent. Parce qu’aujourd’hui la concurrence est forte, les clients ont plus de choix. Ils vont là où ils connaissent le chef, le gérant, le personnel», explique-t-il.

Le secteur hôtelier chinois a réalisé d’énormes progrès. Les grandes chaînes internationales doivent désormais faire face à une compétition des groupes locaux. Carlo Schmed explique qu’à son arrivée dans le pays, beaucoup de directeurs d’hôtels et de chefs étaient étrangers, mais plus maintenant: dans les hôtels chinois, les chefs, le personnel et la direction sont pratiquement tous des ressortissants chinois. En dehors de Pékin, Carlo Schmed a également travaillé à Hong Kong, Chengdu, Chongqing et Canton.

Carlo Schmed et le chef de l’Hotel Shangri-La à Pékin. Shangri-La Pechino

Aucune barrière

L’Hotel Shangri-La de Pékin compte aujourd’hui 750 employés, et Carlo Schmed collabore chaque jour directement avec 15 responsables de division. «Ce sont de grands travailleurs, ils ne partent pas avant d’avoir terminé leur mission. Ils sont très passionnés et dévoués à leur travail», explique le directeur. Selon l’hôtelier tessinois, il est également beaucoup plus facile de gérer une entreprise en Asie qu’en Europe ou aux États-Unis, surtout au niveau bureaucratique et administratif.

Les jeunes générations chinoises sont aussi différentes de leurs aînés. Elles sont plus ouvertes et cherchent davantage le contact avec les personnes venues de l’étranger. «Au début, il n’était pas facile de se faire des amis, les gens étaient très distants. Aujourd’hui, il y a plus d’ouverture, il est beaucoup plus facile de se faire des amis. J’ai plusieurs amis chinois: ils m’invitent chez eux, nous allons dîner ensemble. Il n’y a plus de barrières», raconte-t-il.

Carlo Schmed sur la Grande Muraille. Carlo Schmed

Carlo Schmed est très dynamique: il aime voyager et vivre de nouvelles expériences. «Avec des amis, je vais essayer de nouveaux restaurants et de nouveaux clubs. Je visite la vieille ville et, en été, nous faisons des pique-niques et des barbecues sur la Grande Muraille. J’aime voir de nouvelles choses et surtout développer de nouvelles idées que je peux mettre en pratique dans mon hôtel».

La bonne décision

Ce qui le retient en Chine, au-delà du dynamisme, c’est le sentiment de sécurité et la richesse culinaire. «Le pays offre tout: montagnes, mer, culture, grandes villes. Et avec n’importe quel budget, on peut profiter de la vie, même aller au restaurant tous les soirs. Et tout est accessible en ligne», dit-il. Carlo Schmed avoue s’être parfaitement adapté à ce mode de vie et ne plus pouvoir s’en passer.

De la Suisse, il regrette ses amis, les produits de saison, le ciel étoilé et les randonnées en pleine nature. «Chez nous, en quelques kilomètres, le paysage et la cuisine changent. Ici, on peut rouler des heures et être toujours dans la même ville», plaisante-t-il. Il garde un contact quotidien avec sa mère, restée au pays.

Jamais il n’a envisagé de revenir s’installer en Suisse, mais il aimerait, quand il prendra sa retraite, partager son temps entre son pays natal et la Thaïlande. Avant de me quitter, il se tourne vers la fenêtre de son bureau qui donne sur la cour intérieure de l’hôtel, inspirée de l’architecture du Palais d’Été, une résidence impériale historique située à proximité. «Que serais-je devenu si j’étais resté au village? Je me pose souvent la question. Une chose est sûre: je n’aurais jamais vécu tant d’expériences incroyables. Et j’en suis très heureux.»

Traduit de l’italien à l’aide de ChatGPT/dbu