Aujourd’hui en Suisse

Les élèves suisses affichent de solides performances en mathématiques, en lecture et en sciences, révèle ce mardi l’étude PISA. Toutefois, les compétences scolaires sont en baisse depuis une décennie, aussi bien en Suisse que dans les autres pays européens

Les jeunes Suisses de 15 ans présentent des compétences supérieures à la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en sciences, en lecture et en mathématiques. Dans cette dernière matière, ils se classent même dans le top 10 mondial, selon l’étude PISA. Réalisée tous les trois ans, l’enquête compare les compétences des adolescents dans une centaine de pays.

Revers de la médaille: les compétences des jeunes suisses en lecture et en mathématiques n’ont cessé de décliner depuis dix ans. En sciences, les résultats sont, eux, restés relativement stables depuis 2015. Autre signe inquiétant: la proportion d’élèves n’atteignant pas le niveau minimal de compétence a augmenté.

L’origine sociale, la langue parlée à la maison et le statut migratoire continuent d’influencer les résultats des élèves. Ceux issus de milieux socialement défavorisés ont obtenu, en moyenne, des résultats nettement inférieurs. On observe certes une baisse des inégalités, mais elles s’expliquent surtout par un recul des performances des élèves privilégiés.