De plus en plus de personnes sans confessions et d’anglophones dans les villes suisses

1 minute (Keystone-ATS) Trois quarts de la population suisse vit dans l’espace urbain, contre un tiers il y a 100 ans, indiquent les Statistiques des villes suisses. La proportion de personnes sans confession y a fortement crû depuis 2000. L’anglais comme langue principale progresse aussi. La moitié de la population vit aujourd’hui dans les 170 villes représentées, près des trois quarts dans des régions urbaines et les agglomérations, détaille mardi la 85e édition de ces statistiques, qui a cette année pour thème principal “L’évolution de la population au fil du temps”. Le nombre de résidents y a augmenté sans cesse depuis plus d’un siècle, à l’exception des années 1980, marquées par un exode urbain. 59,5% des citadins déclarent l’allemand comme langue principale, 22,8% le français. Si on considère les langues non nationales, l’on constate que l’anglais s’est fortement développé, constituant aujourd’hui la langue principale de 8,1% de la population résidante. Environ un tiers des personnes se déclarent sans appartenance religieuse.