Promotion de la démocratie: les efforts des États-Unis suscitent l’«enthousiasme» de la Suisse

Des «Républiques sœurs»: La Suisse et les États-Unis partagent depuis longtemps des visions communes en matière de libéralisme et de démocratie. Keystone/Allessandro della Valle

Série La Suisse et les Etats-Unis, deux républiques sœurs , Épisode 3: Depuis 2022, Washington finance des pays qu’il considère comme des «points positifs» sur le plan démocratique. La Suisse, qui met désormais l’accent sur le soutien à la démocratie dans le cadre de sa politique étrangère, s’implique également.

La démocratie, écriventLien externe les Nations unies, est une «valeur fondamentale» de l’organisation. Il n’est pas certain que cette déclaration soit approuvée aussi rapidement par tous ses États membres. Sur les 193 pays réunis à New York récemment pour l’Assemblée générale des Nations unies, seule la moitié environ – selon les critères utilisés – pourrait être qualifiée de démocratique, et la tendance n’est pas favorable.

Ainsi, un événement organisé par les États-Unis au cours de la semaine de l’Assemblée générale n’a pas eu lieu dans le feu de l’action, mais, comme le disent les diplomates, «en marge». Présidé par Samantha Power, directrice de l’administration de l’aide américaine (USAID), le panel a fait le point sur la «Democracy Delivers InitiativeLien externe»: une entreprise publique-privée lancée en 2022 pour soutenir les nations à un stade d’«ouverture démocratique prometteuse».

Au cours des deux dernières années, le programme a injecté des millions de dollars dans la cybersécurité en Arménie, les procédures électorales en République dominicaine et la lutte contre la corruption en Zambie, entre autres projets. Il soutient aujourd’hui onze États, le Guatemala et les Fidji étant les nouveaux venus. À New York, les délégués de ces pays ont échangé leurs expériences et applaudi l’annonce d’un nouveau financement de 517 millions de dollars (438 millions de francs suisses).

Pour plus de «républiques sœurs»

Treize autres nations, qui ne sont pas bénéficiaires du projet, mais qui le soutiennent, ont également été invitées. La Suisse, qui a fait de la promotion de la démocratie un élément clef de sa stratégie de politique étrangère pour 2024-2027, était l’un de ces «partenaires aux vues similaires». Ou, comme l’a dit le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis, une «république sœur», en référence à la «longue histoire [entre la Suisse et les États-Unis] en matière de droits et de libertés démocratiques».

Dans un bref discoursLien externe, Ignazio Cassis a évoqué la manière dont la démocratie s’est historiquement «concrétisée» en contribuant à unir les différentes langues, religions et cultures de la Suisse. S’appuyant sur cette longue expérience, la promotion de la démocratie dans le monde est devenue une priorité de la politique étrangère, a déclaré le chef de la diplomatie helvétique. Pour ce faire, le pays est «prêt à apporter un soutien rapide et créatif partout et à tout moment où il sera le bienvenu».

Enfin, Ignazio Cassis a ajouté que la Suisse soutenait la déclaration communeLien externe publiée à l’issue de l’événement et qu’elle se réjouissait à l’idée de poursuivre le dialogue – avec l’espoir d’une famille élargie à «beaucoup plus de sœurs».

Quelle contribution de la Suisse?

Étant donné qu’il s’agit d’une initiative américaine, les fonds importants proviennent principalement d’organismes tels que l’USAID et la Société financière de développement international des États-Unis (DFC). Des donateurs privés sont également impliqués, comme la Fondation Ford, qui a accueilli la réunion à New York. Le financement direct par les pays partenaires est (jusqu’à présent) rare, écritLien externe l’USAID.

Pour la Suisse, la coopération repose notamment sur l’intérêt porté à la «nouvelle approche» de l’initiative, indique par courriel le ministère des Affaires étrangères à swissinfo.ch. Il s’agit d’être attentif au moment où les démocraties émergentes entrent dans une fenêtre d’opportunité, afin d’aider à maintenir une transition.

À l’heure de la «récession» démocratique mondiale, il est important de souligner que le monde «ne connaît pas que des évolutions négatives en matière de démocratie», écrit le DFAE. Et lorsqu’une évolution positive se produit, comme le renversement d’un gouvernement autoritaire par des élections ou des manifestations, «les démocraties émergentes ont souvent besoin d’un soutien extérieur rapide». Dans le cas de la Suisse, le ministère précise que cette aide se concentrera sur les «outils diplomatiques».

Communauté de démocraties

Tout cela intervient alors que les États-Unis et la Suisse ont modifié leur approche de la promotion de la démocratie au cours des dernières années.

Face à la montée de l’autoritarisme dans le monde, les États-Unis s’efforcent de construire une communauté de démocraties capables de mieux s’aligner les unes sur les autres. Depuis que le président Joe Biden a lancé cette initiative en 2021, les efforts ont porté sur des «sommets pour la démocratie» annuels, ainsi que sur des mesures stratégiques visant à réduire l’influence de la Chine et de la Russie.

En Suisse, la promotion de la démocratie est ancrée dans la Constitution fédérale depuis le début du siècle. Mais jusqu’à récemment, elle est restée un aspect peu visible de la politique étrangère, souvent intégrée dans des projets de développement visant à renforcer la gouvernance.

Mais avec la nouvelle orientation de la stratégie de politique étrangère 2024-2027, les autorités souhaitent désormais «rehausser le profil [du pays]» en ce qui concerne la promotion de la démocratie à l’étranger. Pour ce faire, il est prévu non seulement de poursuivre des projets de développement concrets, mais aussi de «s’engager dans le dialogue politique et au niveau multilatéral», c’est-à-dire dans des initiatives telles que Democracy Delivers.

Par ailleurs, comme l’a indiqué Ignazio Cassis à New York, la Suisse travaille sur une nouvelle série de «lignes directrices pour la démocratie». Celles-ci permettront d’affiner le profil de la Suisse en donnant une orientation stratégique à ses efforts de promotion de la démocratie, indique le ministère des Affaires étrangères. Elles serviront également de cadre à la coopération avec les partenaires et seront présentées dans les mois à venir.

Les États-Unis louent la Suisse

L’impact global de tout cela reste inconnu. Les sommets pour la démocratie ont eu des résultats mitigés, comme nous l’avons indiqué précédemment.

La Democracy Delivers Initiative est quant à elle encore trop récente pour être évaluée, indiquait le Carnegie EndowmentLien externe au début de l’année. Le succès dépendra de la possibilité de trouver un financement suffisant pour les pays ciblés et de la capacité de ce projet à devenir plus qu’un simple projet à court terme, a déclaré le groupe de réflexion.

Mais au moins, lorsqu’il s’agit de leur «sœur» pro-démocratie, les États-Unis semblent satisfaits. Après les remarques d’Ignazio Cassis la semaine dernière, la patronne de l’USAID, Samantha Power, s’est montrée élogieuse: de tous ses partenaires, a-t-elle déclaré, la Suisse a été «la plus enthousiaste» à l’égard des objectifs et de l’approche de Democracy Delivers depuis le début.

