Douze kilomètres de bouchons devant le portail nord du Gothard

2 minutes

(Keystone-ATS) Les automobilistes en direction du Sud ont dû faire preuve d’un peu plus de patience que d’habitude en ce Vendredi saint. Les bouchons devant le portail nord du Gothard ont atteint 12 km l’après-midi, soit une attente pouvant aller jusqu’à deux heures.

Les embouteillages sur l’autoroute entre Erstfeld et Göschenen dus aux départs de Pâques ont en plus été aggravés par plusieurs pannes de véhicules qui ont nécessité brièvement la fermeture complète du tunnel dans les deux sens. Le Touring Club Suisse (TCS) recommandait aux voyageurs d’emprunter l’itinéraire alternatif de l’A13 et le tunnel du St-Bernardino.

Au vu de l’importante surcharge de trafic, diverses mesures ont été prises sur l’A2. Les entrées à Wassen et Göschenen ont été fermées afin d’éviter que le trafic des vacanciers ne déborde sur les routes cantonales parallèles. Un avertissement en ce sens avait été lancé par l’Office fédéral des routes (OFROU) en prévision de Pâques. La vitesse sur l’autoroute a par ailleurs été réduite à 80 km/h sur un tronçon.

Pluie au Tessin

Les automobilistes partis chercher le soleil au Tessin ne seront pas récompensés cette année. Selon SRF Meteo, des pluies parfois fortes sont prévues au Sud des Alpes à partir du vendredi jusqu’à lundi de Pâques. Le service météo met en garde contre des inondations, des coulées de boue et des glissements de terrain. Le thermomètre ne devrait pas dépasser les 13 degrés.

Les bouchons au Gothard à Pâques sont récurrents depuis des années. Le record depuis l’ouverture du tunnel en 1980 remonte à 1998: un retour brutal d’hiver avait provoqué un embouteillage de 25 kilomètres. Le Vendredi saint de 2022 arrive en deuxième position avec une file de 22 kilomètres, soit plus de trois heures de patience.

Grand St-Bernard bloqué

Vendredi, le trafic routier a aussi été perturbé sur un autre itinéraire prisé des amoureux du Sud. Un véhicule en feu a bloqué l’entrée du tunnel du Grand-Saint-Bernard en Valais, a indiqué la police cantonale valaisanne à Keystone-ATS.

L’incident a provoqué l’arrêt de la circulation. La route de liaison avec l’Italie a été impraticable pendant près de deux heures. Personne n’a été blessé.