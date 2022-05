Fribourg célèbre les 200 ans de l'émigration suisse au Brésil

Inauguration de la plaque commémorative par (de gauche à droite): Raphaël Fessler, président de l'Association Fribourg-NovaFriburgo; Thierry Steiert, syndic de Fribourg et Cláudia Fonseca Buzzi, Ambassadeur du Brésil en Suisse. Friburgo/Valentine Brodard

Avec un retard dû à la pandémie, les autorités des deux pays ont dévoilé le lundi 16 mai à Fribourg une plaque de bronze en souvenir des émigrants qui ont fondé en 1820 une colonie dans les montagnes de Rio de Janeiro et lui ont donné le nom de leur lointaine patrie.

Ce contenu a été publié le 18 mai 2022 - 16:45

Alexander Thoele

Alexander Thoele a commencé à travailler chez SWI swissinfo.ch en 2002. D’origine allemande et brésilienne, il est né à Rio de Janeiro et a fait des études de journalisme et d’informatique à Brasilia et à Stuttgart.

Autre langue: 1 Português (pt) Friburgo comemora 200 anos da imigração ao Brasil (original)

«En souvenir des Fribourgeois.es qui cherchèrent une vie meilleure au Brésil», écrit la plaque dévoilée le 16 mai 2022 sur la place Nova Friburgo par le syndic de Fribourg Thierry Steiert, Mme l'Ambassadeur du Brésil en Suisse Cláudia Fonseca Buzzi et Raphaël Fessler, président de l'Association Fribourg-Nova Friburgo, à l'origine du postulatLien externe du Conseil général pour construire un monument commémorant le bicentenaire de la fondation de Nova Friburgo.

Les autorités communales ont placé un code QR à côté de la plaque, qui permet aux touristes d'accéder à une page internet de la ville de FribourgLien externe racontant l'histoire de la colonisation. «Notre objectif avec cette plaque est aussi d'expliquer à la population de notre ville pourquoi cette place s'appelle Nova Friburgo et quels sont nos liens avec le Brésil», explique Thierry Steiert, qui a fait partie en 2018 d'une délégation composée d'autorités communales et cantonales, ainsi que de citoyens et citoyennes fribourgeoises, en visite officielle à Nova Friburgo.

La plaque commémorative fixée sur un bâtiment de la place Nova Friburgo présente un texte écrit en français, en allemand et en portugais. Prefeitura de Friburgo/Valentine Brodard

La famine a entraîné l'émigration

L'histoire commence avec l'éruption du Tambora en Indonésie en 1816, la plus importante jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité, provoquant ce qui a été appelé «l'année sans été». Ce phénomène a provoqué de graves anomalies météorologiques qui ont détruit les récoltes en Europe et dans d'autres parties du monde, provoquant famine et mort.

Le Brésil avait besoin de colons et la Suisse avait une population appauvrie désireuse de chercher une chance ailleurs. Les deux gouvernements passent un accord et le 4 juillet 1819, un peu plus de deux mille Suisses, dont 830 du canton de Fribourg, partent du port d'Estavayer-le-Lac. Le 3 janvier 1820, le roi du Brésil fonda «Nova Friburgo», à 130 kilomètres de Rio de Janeiro, où allèrent vivre tous les immigrants qui avaient survécu au dur voyage.

La cérémonie d'inauguration du panneau Fribourg/Nova Friburgo le 16 mai 2022. swissinfo.ch

«Certaines communes fribourgeoises ont vendu des terrains pour financer le voyage des colons les plus pauvres», explique Raphaël Fessler. A ses côtés, l'historien Martin Nicoulin, auteur de la première thèse de doctorat sur la colonisation suisse de Nova Friburgo, ajoute: «Les habitants devaient promettre de ne jamais revenir.»

L'Association Fribourg-Nova FriburgoLien externe a été fondée en 1978 et a déjà organisé six voyages de délégations suisses comptant jusqu'à 400 personnes à Nova Friburgo. Le bicentenaire a été célébré en 2018, en rappelant la date à laquelle le traité de colonisation a été signé par le roi Jean VI et le gouvernement cantonal de Fribourg.

Nova FriburgoLien externe est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro, dans la région sud-est du Brésil. Sa population est estimée à 192 000 habitants (2021). Les principales activités économiques sont l'industrie textile, notamment la lingerie, la métallurgie et le tourisme. C'est aussi la ville la plus froide de l'État.

Mots clés: Société

Politique

Culture

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative