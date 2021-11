Le feu passe au vert pour le certificat Covid

Le vote de ce dimanche permettront de montrer dans quelle mesure l'ensemble de la population soutient ou non les manifestations bruyantes contre le certificat Covid. Keystone / Karl-heinz Hug

Pour la seconde fois cette année, le peuple suisse se prononce dimanche sur la Loi Covid-19. C’est le certificat Covid qui constitue cette fois tout l’enjeu du scrutin. Le vote permettra de déterminer si les manifestations bruyantes des opposants au passe sanitaire bénéficient d’un réel soutien populaire. Selon les toutes premières tendances, la loi devrait passer la rampe.

Plusieurs villes suisses ont été le théâtre, ces derniers mois, de manifestations contre l’imposition du certificat Covid. Ce mouvement d’opposition s’est en quelque sorte incarné dans deux groupes de sonneurs de cloches. Comme leur nom l’indique, les «Freiheitstrychler» sonnent les cloches traditionnelles du folklore suisse pour défendre la liberté.

La tension qui a été palpable durant toute la campagne n'est pas encore retombée. Fait rarissime, la Place fédérale de Berne a été interdite d'accès en ce jour de votation après des appels à une manifestation non autorisée, afin d'éviter tout débordement.

Le vote de ce dimanche va donc permettre de déterminer si cette opposition se limite à du bruit dans les rues ou si au contraire elle bénéficie d’un large soutien populaire. Il est encore trop tôt pour estimer des pourcentages. En revanche, les toutes premières tendances publiée par l'institut gfs.bern montre que ce devrait être un «oui» qui sortira des urnes.

Un sésame presque indispensable

Le Certificat Covid est un document sous forme imprimée ou électronique qui prouve que la personne qui le détient a été pleinement vaccinée contre le Covid-19 ou a été testée négative.

Ce document est souvent nécessaire pour passer les frontières et il est même une condition incontournable pour prendre l’avion. Mais à l’intérieur des frontières suisses aussi, il est obligatoire dans certaines circonstances. Il faut notamment le présenter pour pénétrer à l’intérieur d’un restaurant, assister à de grandes manifestations de plus de mille personnes ou encore participer à des activités sportives ou culturelles réunissant plus de 30 personnes.

Dans d’autres cas encore, son utilisation est facultative et non obligatoire, par exemple dans les Hautes Écoles, sur les terrasses extérieures des restaurants ou sur le lieu de travail. Il n’est en revanche pas exigé pour aller faire des courses ou prendre les transports publics. Quoi qu’il en soit, ce certificat semble devenu un sésame presque indispensable pour mener une vie sociale normale.

Référendum

Et c’est bien là que se situe le problème pour les opposants, qui considèrent que l’utilisation de plus en plus généralisée du certificat marginalise la partie de la population qui n’en dispose pas. Pour échapper à cette discrimination, il faut donc obtenir un certificat soit en se faisant vacciner soit en faisant des tests de dépistage qui ne sont plus pris en charge financièrement par la Confédération.

À leurs yeux, cette situation équivaut donc à une obligation indirecte de se faire vacciner. Les opposants de méfient également de la surveillance électronique massive qui résulterait du traçage électronique de contacts ancré dans la loi. Des mouvements citoyens sans affiliation politique ont réussi à réunir nombre de signatures nécessaires pour obtenir le référendum, raison pour laquelle le peuple est à nouveau appelé à se prononcer sur la Loi Covid.

Au niveau politique, l’Union démocratique du centre (UDC / droite conservatrice) est le seul grand parti qui préconise de voter «non» à la loi. Le gouvernement ainsi que la grande majorité des partis de droite comme de gauche recommandent en revanche d’accepter la loi. Ils considèrent en effet que le certificat Covid ne constitue pas une atteinte aux libertés publiques, mais un moyen pour la population de retrouver une vie sociale aussi normale que possible.

