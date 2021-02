Une ferme disparaît, comme tant d’autres

Hans et Ruth Wüthrich n'ont jamais compté leurs heures de travail à la ferme. Ils ont eu le cœur brisé lorsque les dernières vaches ont quitté l'étable. Tomas Wüthrich

Le photographe Tomas Wüthrich a suivi ses parents agriculteurs lors de leur dernière année à la ferme, en 2000. Vingt ans plus tard, il publie ses images dans un livre. Un témoignage à la fois cru et touchant de la disparition des exploitations agricoles.

Ce contenu a été publié le 27 février 2021 - 10:00

À 19 ans, Tomas WüthrichLien externe quitte la ferme familiale située à Chiètres, dans le canton de Fribourg. «La vie était dure, il y avait beaucoup de travail et je me sentais à l’étroit dans ce village», se souvient-il. Quelques années plus tard, la naissance de ses propres enfants et sa formation de photographe le poussent à revenir sur l’exploitation. Ses parents vivent leur dernière année à la ferme: son père arrive à l’âge de la retraite et le couple n’a pas les moyens d’investir pour respecter les nouvelles normes imposées par l’État. Ils auraient pourtant souhaité conserver un peu de terre et quelques vaches.

Tomas Wüthrich sur une photographie prise en 2019, chez lui à Liebistorf, dans le canton de Fribourg. Thomas Kern/swissinfo.ch

«Mon père était fâché de ne pas pouvoir décider lui-même quand arrêter son exploitation, indique Tomas Wüthrich. Puis il s’est résigné avec une certaine tristesse.»

Le photographe veut capturer les derniers instants de la ferme et de ses occupants. Mais photographier sa propre famille se révèle une tâche complexe. «Il s’agissait de mon tout premier projet photographique et j’étais très naïf, relève-t-il. Je souhaitais juste observer comment mes parents travaillaient. Cela aurait sans doute été moins difficile pour une autre personne, car on lui aurait assigné en premier lieu le rôle du photographe et pas celui du fils.»

«Je ne voulais pas romantiser»

Tomas Wüthrich suit ses parents dans leurs activités quotidiennes: la traite des vaches, le nettoyage de l’étable, les travaux aux champs. Ses clichés en noir et blanc révèlent une grande proximité avec les agriculteurs et montrent la dureté du travail à la ferme. Ils ont une dimension particulière, car ils immortalisent des événements qui ne se produiront plus jamais.

Lors du fauchage du foin bio, Ruth Wüthrich cherche la borne séparant deux champs. Tomas Wüthrich

La traite des vaches a lieu le matin et le soir. Tandis que Hans traie, Ruth nettoie l’étable, nourrit les animaux et sort le lait du bâtiment avant de l’apporter plus tard à la fromagerie. Tomas Wüthrich

Hans et Ruth sur leur McCormick D-436 de 1957, devant leur ferme à Chiètres (gauche). Le soir, Hans termine sa journée entre 20 et 21 heures et s’endort aussitôt devant le téléviseur. Tomas Wüthrich

Hans Wüthrich vient chercher les restes d’ensilage d’herbe chez un voisin qui a des excédents. Les vaches ne doivent pas consommer de fourrage ensilé pendant la fabrication du fromage, qui commence en mai. Tous les silos, contrôlés par la coopérative fromagère, doivent être vides et nettoyés. Tomas Wüthrich

Deux veaux d’élevage se lèchent après avoir bu. Ils ne reçoivent que du lait et ne doivent manger ni foin, ni herbe, afin que leur viande reste blanche. Tomas Wüthrich

Le tire-bottes permet d'enlever les bottes en caoutchouc après le travail dans l'écurie. Tomas Wüthrich

Ruth et sa petite-fille apportent le lait du soir à la fromagerie. La production de lait est contingentée depuis les années 1970. Les Wüthrich sont autorisés à livrer 43'000 kilos par an. Avec un prix du lait de 77 centimes par kilo, le revenu annuel brut s’élève à 33'110 francs. Tomas Wüthrich

Hans et Ruth durant le repas de midi dans la cuisine. Tomas Wüthrich

Hans laboure le champ d'un autre agriculteur (gauche) et Ruth est assise sur le siège passager du tracteur avec une faux et un bouquet de fleurs de sureau (droite). Tomas Wüthrich

Le bail avec Urs Johner est signé. Il acquiert la majeure partie des 6,48 hectares de terres de Hans et Ruth. Les terres affermées sont très demandées. Tomas Wüthrich

Hans tenant une fourche chargée de foin. Il craint toujours que l’été ne soit trop sec et attend la pluie avec impatience pour que l’herbe pousse et qu’il y ait suffisamment de foin pour l’hiver (gauche). Ruth porte la boille à lait dans l'étable (droite). Tomas Wüthrich

Depuis 1996, les Wüthrich confient à un autre agriculteur le soin de récolter leurs betteraves à sucre avec une arracheuse, car la méthode traditionnelle – qui demande un important travail manuel – est devenue trop exigeante pour eux. Depuis que le transport de betteraves sucrières par voie ferrée a été supprimé à Chiètres, les agriculteurs doivent apporter eux-mêmes leurs betteraves à la sucrerie d’Aarberg, ce qui nécessite des engins de grande taille et des tracteurs adaptés que les Wüthrich ne possèdent pas. Tomas Wüthrich

Hans aide au chargement de ses animaux. Tout se passe très vite, l’étable est vidée en quelques minutes. Tomas Wüthrich

L’adieu aux vaches est un moment douloureux pour tous. Deborah, autrefois la plus belle vache de l’étable, tend le cou au moment du départ et jette un dernier regard en arrière. Tomas Wüthrich

Après l’arrêt de l’activité de leur ferme, Hans et Ruth sont sollicités par différents agriculteurs. Ils reportent sur un carnet les heures effectuées en prévision du décompte en fin d’année. Ils ignorent encore le salaire qu’ils percevront, ils savent seulement qu’il ne dépassera pas 12 francs suisses de l’heure. Tomas Wüthrich

«Mes sentiments étaient ambivalents durant toute cette année, raconte Tomas Wüthrich. J’étais à la recherche de mes racines, je souhaitais que mes parents reconnaissent mon travail de photographe et je ne voulais pas romantiser la vie à la ferme. J’avais vu beaucoup d’images d’agriculteurs et je trouvais qu’ils étaient toujours présentés de façon trop romantique.»

En 2001, certaines de ces photos sont publiées dans le journal zurichois Tages-Anzeiger-Magazin. Puis, Tomas Wüthrich commence à travailler comme photographe indépendant pour différents médias et se lance dans d’autres projets. Son reportage sur les derniers nomades Penan de l’île de Bornéo est nominé au Swiss Design AwardLien externe et Tomas Wüthrich reçoit plusieurs fois le Swiss Press Photo AwardLien externe.

«Ferme n°4233»

Et un jour, le directeur de la Fondation suisse pour la photographieLien externe le contacte. Peter Pfrunder trouve que le projet mené à la ferme 20 ans plus tôt est important pour l’histoire de la photographie et souhaite valoriser cette collection. Tomas Wüthrich se replonge dans ces images et décide d’en faire un livreLien externe, intitulé «Ferme n°4233 – Un long adieu».

Le photographe fait des recherches et se rend compte que la disparition des fermes continue: environ 1000 exploitations sont abandonnées chaque année. La problématique reste donc actuelle et ses images résonnent encore aujourd’hui. «J’ai aussi pensé qu’avec le réchauffement climatique et les mouvements végétaliens, le moment était propice pour attirer l’attention de la population sur la nourriture, la production, l’origine des aliments et la question de la proximité», affirme Tomas Wüthrich.

Les fermes disparaissent, en Suisse et dans le monde En 2000, la Suisse comptait environ 70'000 exploitations agricoles. Ce chiffre n’est que de 50'000 en 2019, d’après les relevésLien externe de l’Office fédéral de la statistique. Le nombre d’emplois dans ce domaine a aussi drastiquement chuté. Les plus petites structures ont tendance à disparaître et celles qui restent s’agrandissent, ce qui explique pourquoi la surface agricole utile se maintient à un niveau relativement stable. Les éleveurs de vaches laitières sont particulièrement touchés, ils ont presque diminué de moitié en 20 ans. Le déclin des fermes est une tendance mondiale, conséquence de l’industrialisation et de la globalisation. Il s’observe dans tous les pays de l’Union européenne, à l’exception de l’Irlande. Entre 2005 et 2016, environ un quartLien externe des exploitations agricoles de l’UE ont disparu. Les baisses les plus fortes sont enregistrées en Pologne, en Roumanie et en Italie. Aux États-UnisLien externe, plus de 100'000 fermes ont arrêté leurs activités entre 2011 et 2018. End of insertion

Le photographe a remarqué que les images de la ferme faisaient beaucoup réagir. Il a reçu des courriers de nombreuses personnes qui se disaient touchées par son livre, car elles avaient vécu la même histoire ou connaissaient des familles qui étaient aussi passées par là.

«Pouvoir vivre avec une exploitation agricole familiale»

Tomas Wüthrich ne cherche pas vraiment à faire passer un message avec la publication de ce livre. «Mais je serais content que mes images poussent à la réflexion, qu’on se demande si toute cette globalisation est vraiment indispensable, si ce ne serait pas mieux d’envisager les choses dans un cadre plus petit», confie-t-il.

Un autoportrait du photographe dans le miroir de la cuisine, avec sa mère en arrière fond. Tomas Wüthrich

Le photographe estime que l’État, avec sa politique de subventions, encourage une agriculture industrielle. Alors même qu’il promeut l’écologie. «Ce n’est pas compatible et cela ne fonctionne pas, souligne Tomas Wüthrich. Je ne suis pas naïf au point de vouloir revenir en arrière, comme c’était avant. Mais je pense qu’il faudrait que ce soit encore possible de vivre avec une exploitation agricole familiale.»

Son père vient de fêter ses 88 ans et a déclaré à son fils qu’il était heureux. Un épilogue qui fait plaisir à Tomas Wüthrich: malgré l’abandon de la ferme, ses parents ne sont pas frustrés et ont pu continuer leur vie. Ils sont aussi fiers du livre publié par leur fils.

Pourtant, lorsqu’il leur en a parlé, ils n’étaient pas très enthousiastes. Sa mère lui a répondu qu’elle n’aimait pas être sous le feu des projecteurs et ne comprenait pas pourquoi il voulait ressortir tous ces souvenirs. «Elle trouvait que je n’avais pas choisi de belles images, explique Tomas Wüthrich. Mais après avoir lu le texte qui accompagne le livre, elle a réalisé que montrer ce travail était aussi important pour les générations futures.»

«Ferme n°4233 – Un long adieu» propose 73 illustrations en noir et blanc de la vie à la ferme des parents de Tomas Wüthrich, Ruth et Hans Wüthrich, lors de leur dernière année sur l’exploitation. Le livre est publié en français et en allemand par la maison d’édition Scheidegger & Spiess.Lien externe Il contient des textes de Peter Pfrunder, le directeur de la Fondation suisse pour la photographie, et de Balz Theus, journaliste et auteur. L'exposition photo «Ferme n°4233» ouvre le 4 mars au Musée gruérienLien externe de Bulle et est prévue jusqu'au 6 juin. End of insertion