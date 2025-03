La clé d’une candidature réussie à l’étranger

En Suisse, il est d’usage de faire figurer des informations personnelles telles que la photo, la date de naissance et l’état civil sur le CV. Ce n’est pas le cas partout dans le monde. Panther Media Gmbh / Alamy Stock Photo

Postuler à l’étranger signifie s’adapter à de nouvelles normes et attentes. Des experts et expertes donnent des conseils pour s’intégrer au marché du travail international.

Vous souhaitez travailler à l’étranger? Une candidature au-delà des frontières nationales exige non seulement des adaptations linguistiques, mais aussi un certain tact culturel. Ce qui est standard en Suisse peut être totalement différent aux États-Unis, en France ou au Japon.

Des experts et expertes vous éclairent pour que votre dossier marque des points partout.

Vous trouverez d’autres articles utiles sur l’expatriation et la vie à l’étranger sur notre page expatriation, mode d’emploi.

Conseils généraux en préambule:

Expliquez vos diplômes et leurs équivalences afin que les employeurs potentiels puissent mieux cerner vos qualifications.



Ajoutez le statut de votre permis de séjour et de travail et ne trichez pas sur vos compétences linguistiques – les locuteurs natifs vous démasqueront rapidement.



N’oubliez pas d’indiquer l’indicatif du pays et peut-être même le décalage horaire dans votre numéro de téléphone.



En Suisse, les données personnelles telles que la photo, la date de naissance et l’état civil sont courantes. Comme ce n’est pas le cas partout, ne les mentionnez pas en cas de doute (plus d’informations ci-dessous dans les conseils spécifiques à chaque pays).



Adaptez votre dossier de candidature aux exigences du pays de destination. Les bureaux de recrutement sur place ont une connaissance approfondie du marché du travail local, des tendances sectorielles et des nuances culturelles.

Adapter son CV pour l’étranger

Vous trouverez ici des conseils spécifiques à certains pays:

Travailler aux États-Unis et au Canada

Aux États-Unis et au Canada, les candidatures sont généralement plus légères que celles auxquelles nous sommes habitués en Suisse: la plupart du temps, un CV et une courte lettre de motivation suffisent.

Les données personnelles telles que la date de naissance, l’état civil ou la religion n’ont pas non plus leur place dans les dossiers.

«Les photos de candidature sont inhabituelles et souvent même indésirables en raison des lois anti-discrimination» Julia Meir Lawi, Branch Director à Genève chez le prestataire de services en ressources humaines Robert Half Suisse.

En revanche, les entretiens d’embauche aux États-Unis et au Canada se déroulent souvent de manière plus informelle et personnelle. «Le ‘cultural fit’ – c’est-à-dire la question de savoir si un candidat ou une candidate convient à l’entreprise – joue un rôle crucial».

Les négociations salariales sont généralement attendues aux États-Unis et considérées comme une partie normale du processus de recrutement.

Autre élément qu’il faut prévoir: «Aux États-Unis, les vérifications des antécédents, y compris judiciaires, sont monnaie courante dans de nombreux secteurs», explique Anthony Adam, de l’agence de recrutement Page Executive.

Travailler en France et en Allemagne

Dans certains pays européens comme l’Allemagne et la France, les structures salariales sont plus rigides et les photos-portraits font généralement partie du dossier.

Julia Meir Lawi de Robert Half Suisse: «Ce qui est particulier dans une candidature pour la France, c’est la structure formelle ainsi que l’entretien formel correspondant». Il en va de même pour l’Allemagne, où les compétences techniques sont souvent demandées et où l’accent est mis sur l’aptitude professionnelle.

Vous trouverez des conseils et des guides utiles concernant les lettres de motivation en EuropeLien externe sur la page Europass.

Le site de l’agence de candidature «Die Bewerbungsschreiber» délivre des conseils pour les postulations en Espagne, en Autriche et en SuèdeLien externe et des exemples de CV pour postuler à l’étranger.

Travailler en Australie et en Grande-Bretagne

En Australie ou en Grande-Bretagne, la situation ressemble davantage à celle des États-Unis et du Canada. Les informations contenues dans les dossiers se limitent généralement aux points essentiels: formation, expérience professionnelle et qualifications pertinentes.

Travailler en Asie

En Asie, les hiérarchies sont souvent nettement plus marquées et les processus de candidature intensifs et relativement longs. La modestie et l’esprit d’équipe sont de mise.

Julia Meir Lawi: «Au Japon, les entreprises attendent un haut degré de formalisme et une orientation claire de la candidature sur l’entreprise et sa philosophie». Les questions personnelles ont tendance à ne pas faire partie de l’entretien d’embauche, car l’équipe est au premier plan.

Important partout: comme votre entretien d’embauche se déroulera probablement en ligne, vous devriez vous préparer de manière ciblée à un échange par vidéo.

Relu et vérifié par Melanie Eichenberger.