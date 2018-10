Ce contenu a été publié le 31 juillet 2016 11:35 31. juillet 2016 - 11:35

Pour Niklaus Mueller, 32 ans, la Chine est le pays où il faut être. Il y séjourne pour la 3e fois en cinq ans. Comme de nombreux Suisses de sa génération, il veut explorer le monde et utiliser cette expérience à son avantage.

«Je suis très intéressé par l'esprit d'entreprise et l'innovation, et compte tenu de l'évolution actuelle de la Chine, je pense que c’est l'un des endroits les plus excitants où vivre», explique Niklaus Mueller, originaire de Berne.

Cette passion pour l’Empire du Milieu englobe sa culture, son histoire et sa langue, le mandarin qu’il étudie assidument.

