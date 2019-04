Selon le critique d'art Max Andrews (Frieze magazine), "Francesc Ruiz fait de l'art dans un format élargi de bande dessinée qui exploite le potentiel radical des imprimés bon marché - et des mots et des images - pour forger des histoires et pour étudier la construction de l'identité gay et la ville contemporaine".



