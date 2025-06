Genève et Vaud déclenchent l’alerte canicule dès samedi

Keystone-SDA

Les cantons de Genève et de Vaud déclenchent leur alerte et plan canicule dès samedi, en raison des températures caniculaires annoncées par MétéoSuisse. Leurs communes et institutions sociosanitaires vont ainsi déployer plusieurs mesures prévues dans leurs dispositifs respectifs.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ces températures élevées devraient persister au moins jusqu’à mercredi prochain, soulignent vendredi les Départements genevois et vaudois de la santé dans des communiqués distincts. Leur service du médecin cantonal recommande à chacun de se protéger de la chaleur, de s’hydrater suffisamment et de faire preuve de solidarité envers ses proches et son voisinage.

En Ville de Genève, les personnes qui se sont inscrites pour bénéficier d’un suivi individuel de la part du Service social durant les fortes chaleurs seront contactées quotidiennement. Les retraités ont accès gratuitement aux piscines municipales et à des séances de cinéma durant la période d’activation du plan canicule.

Le Ville met aussi à disposition des lieux frais. Il s’agit d’EMS, de cafétérias de centres commerciaux et de locaux municipaux tels que Cité seniors, le Musée d’ethnographie ou le hall de la piscine des Vernets. Par ailleurs, Cité Seniors reste ouvert et offre, en plus d’un lieu frais, un soutien professionnel.

Rappel des signaux d’alerte

Dans le canton de Vaud, les communes mettent en place des visites à domicile des personnes les plus vulnérables et/ou des prises de contact téléphoniques avec celles-ci afin d’assurer la première ligne de prévention. Elles prodiguent des conseils pratiques de protection contre les effets de la chaleur aux personnes âgées qui ne bénéficient en principe pas de prestations de soins à domicile.

La Centrale téléphonique des médecins de garde (0848 133 133) renforce son dispositif, afin de fournir des conseils de prévention, d’informer et d’orienter rapidement les personnes avec des symptômes ou des critères de risques. Les institutions sociosanitaires (EMS, CMS, Hôpitaux, ESE, etc.) participent activement au dispositif canicule avec le renforcement des mesures de prévention et de protection de leurs patients, résidents, ou usagers.

Pour rappel, les signaux d’alerte en cas d’atteinte à la santé liée à la chaleur sont: vertiges ou évanouissement, nausées ou vomissements, fatigue, maux de tête, courbature ou crampes, respiration rapide et rythme cardiaque élevé, soif extrême et urine de couleur foncée, voire absente.