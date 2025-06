H&M voit son bénéfice baisser de 22% au deuxième trimestre

Keystone-SDA

Le géant de la mode suédois H&M a fait état jeudi d'un bénéfice en baisse de près de 22% au deuxième trimestre. Le groupe scandinave a notamment souffert de l'appréciation du dollar américain.

1 minute

(Keystone-ATS) H&M a dégagé un bénéfice net de 3,96 milliards de couronnes (environ 340 millions de francs) sur la période de mars à mai 2025, contre 5,06 milliards l’année dernière.

« Le résultat du trimestre a été négativement affecté par des prix d’achat plus élevés en raison d’un dollar plus cher et d’une hausse des coûts de fret, mais également par le fait que nous avons continué à investir dans l’offre clients », a déclaré le PDG de H&M, Daniel Erver, cité dans un communiqué.

Les ventes nettes de l’entreprise ont chuté de près de 5%, à 56,7 milliards de couronnes, par rapport au deuxième trimestre de 2024.

Mais l’entreprise a noté que les ventes nettes avaient augmenté de 1% en devises locales « avec 4% de magasins en moins à la fin du trimestre par rapport au même moment l’année précédente ».

Dans son rapport sur les résultats trimestriels, il est indiqué que les ventes nettes ont été affectées par « un effet de conversion des devises d’environ six points de pourcentage en raison du renforcement de la couronne suédoise ».

H&M a également souligné que ses résultats de ventes au deuxième trimestre devaient « être considérés à la lumière du fait que le deuxième trimestre de 2024 était un bon trimestre ».