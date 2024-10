Il y a 50 ans, plus d’un million d’hirondelles prenaient l’avion

4 minutes

(Keystone-ATS) Alors que l’hiver précoce de 1974 tuait des milliers d’hirondelles, surprises avant leur départ en migration, la compagnie aérienne Swissair est venue au secours des oiseaux. Elle en a transporté plus d’un million dans des cartons vers le Sud.

Les hirondelles, rustiques ou de cheminée, transportées dans des boîtes en carton adaptées, ont voyagé en tant que « bagages supplémentaires » dans les avions de l’ex-Swissair (aujourd’hui Swiss), apprend-on à la lecture des archives. Ce n’était toutefois que la partie la plus spectaculaire des sauvetages.

En Suisse, mais aussi en Allemagne, des associations environnementales ainsi que de nombreux bénévoles ont lancé une vaste opération de protection des espèces. Les oiseaux ont été capturés: pendant des nuits entières, des hirondelles ont été retirées de leurs nids ou de leurs dortoirs pour les nourrir de viande hachée et de vers de farine.

L’estomac plein, les oiseaux migrateurs étaient alors envoyés en voiture, en train et surtout en avion vers des contrées plus chaudes. Il faut savoir que les oiseaux ne partent pas vers le sud parce qu’il fait froid, mais parce qu’ils ne trouvent plus de nourriture, explique Livio Rey de la Station ornithologique suisse de Sempach (LU) à l’agence de presse Keystone-ATS.

Lorsqu’il fait froid, il n’y a presque plus d’insectes dans notre pays. Les oiseaux qui se nourrissent d’insectes partent donc en hiver, alors que ceux qui peuvent modifier leur alimentation ou qui mangent de toute façon aussi des graines restent ici, explique le spécialiste.

Horloge interne et changement climatique

Alors que les migrateurs à courte distance réagissent plutôt de manière flexible aux conditions météorologiques, le moment où ils doivent partir est en revanche fortement ancré dans les gènes des migrateurs à longue distance. « A partir d’un certain rapport de durée des jours et des nuits, des hormones sont activées. C’est alors que l’agitation migratoire commence chez les oiseaux », a expliqué Rey.

Cette horloge interne n’est cependant plus aussi fiable, en raison du réchauffement climatique. Le printemps commence chaque année plus tôt en Europe. Or, les migrateurs au long cours ne modifient que très peu leur agenda. Ils manquent ainsi les meilleures conditions pour leur période de reproduction et, selon M. Rey, ont parfois moins de petits ou peuvent moins bien les nourrir.

Coucous précoces

Les coucous sont les premiers à quitter la Suisse. Dès la mi-juillet, ils partent vers leurs régions d’hiver au sud du Sahara. Peu après, d’autres migrateurs au long cours comme le martinet noir, le milan noir et le loriot suivent. « En principe, plus les oiseaux partent tôt, plus ils ont de chances d’hiverner en Afrique », selon l’expert de Sempach.

Parmi les migrateurs à courte distance, certains oiseaux qui partaient autrefois toujours vers le sud en hiver restent en revanche plus souvent en Suisse. C’est notamment le cas des cigognes blanches et des milans royaux.

Pour certains oiseaux, la Suisse est le sud

Avec le départ annuel des oiseaux migrateurs de Suisse, la migration des oiseaux n’est pas terminée, a encore souligné M. Rey. En effet, les lacs de Suisse sont des quartiers d’hiver attrayants pour de nombreuses espèces aquatiques du nord de l’Europe. Environ un demi-million d’entre elles y passent l’hiver, selon les recensements réguliers.

Le nombre de ces visiteurs du Nord hivernant en Suisse diminue cependant, car, toujours à cause du changement climatique, les lacs ne gèlent quasiv plus en hiver, même dans les zones de nidification de nombreux oiseaux. En janvier 2024, seuls quelque 360’000 individus ont été recensés en Suisse, eaux frontalières comprises.

Chaque année, on estime à 50 milliards le nombre d’oiseaux migrateurs qui s’envolent vers leurs quartiers d’hiver à l’automne sur la planète. Selon les estimations, cinq milliards d’oiseaux effectuent chaque année le seul voyage entre l’Europe et l’Afrique.