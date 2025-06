Intégration d’enfants allophones: projet neuchâtelois Flora étendu

Le projet-pilote Flora, visant à faciliter l’entrée à l’école des enfants en âge préscolaire allophones ou ayant eu peu d’expérience de séparation avec leurs parents, va s'étendre aux communes de Milvignes (NE) et Val-de-Travers l'an prochain. Le programme a débuté en février à La Chaux-de-Fonds.

(Keystone-ATS) « Plus d’une vingtaine d’enfants et familles ont d’ores et déjà pu bénéficier de ce nouvel environnement d’apprentissage avant l’entrée à l’école obligatoire », a indiqué jeudi le canton de Neuchâtel qui porte le projet via le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ).

Le projet-pilote a été lancé en début d’année en collaboration avec la Ville de La Chaux-de-Fonds, l’EPER (Espace Parents) et le service cantonal de la cohésion multiculturelle. Élaboré afin de faciliter l’intégration des enfants dans le système éducatif et de favoriser l’égalité des chances, Flora s’est déroulé pour l’instant sur une période de cinq mois.

Extension possible

Au cours du semestre précédant leur entrée à l’école obligatoire, les enfants sont accueillis deux fois par semaine dans des structures parascolaires de La Chaux-de-Fonds. L’organisation a été pensée de manière à ne pas perturber les capacités d’accueil habituelles, ni modifier l’attribution des places régulières des structures.

« A la suite de résultats encourageants et positifs de cette première expérience », le projet se poursuivra à La Chaux-de-Fonds jusqu’en 2027. Milvignes et Val-de-Travers le rejoindront l’an prochain.

« Une évaluation externe sera réalisée afin de mesurer les bénéfices du projet et juger de la pertinence de son déploiement à l’échelle cantonale. Si les résultats sont prometteurs, Flora pourra alors être étendu à l’ensemble du canton dès 2028 », peut-on lire dans le communiqué.