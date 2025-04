Intempéries: si la tempête est passée, la prudence reste de mise

Keystone-SDA

La situation sur le front des intempéries est en phase d'amélioration depuis le début d'après-midi. Des pannes d'électricité, des routes coupées et un risque de chutes de branches demeurent toutefois d'actualité, notamment en Valais. Aucun blessé n'est à déplorer.

4 minutes

(Keystone-ATS) La région du Simplon et du Val Maggia (TI) ont été particulièrement touchés par les fortes précipitations, comme l’indique le bulletin d’alerte aux dangers naturels de la Confédération. Selon celui-ci, les précipitations se sont intensifiées mercredi après-midi et la limite des chutes de neige a baissé jusqu’en plaine, en Valais.

Dans le Haut-Valais, sur la crête des Alpes valaisannes ainsi que dans l’Oberland bernois, il est tombé 100 mm de précipitations en 24 heures, avec environ 1 mètre de neige fraîche mesurés à 2500 mètres d’altitude. Dans la vallée du Rhône, la neige a atteint des altitudes basses, avec environ 10 cm de neige à Sion et 30 cm à Viège.

Pour le météorologue Frédéric Glassey, cité dans Le Temps, « les chutes de neige ont des conséquences mais si toutes ces précipitations étaient tombées sous forme de pluie, nous aurions pu affronter des catastrophes plus graves ».

Valais: école supprimée

L’Organe cantonal de conduite valaisan (OCCV) appelle la population à la vigilance à cause de l’instabilité actuelle du terrain. « Quelques petites averses localisées sont attendues ces prochains jours en Valais », précise encore l’OCCV, qui appelle à ne pas pratiquer le ski hors-piste en montagne à cause d’un risque d’avalanche toujours marqué.

Tôt jeudi matin, le Conseil d’Etat valaisan avait déclaré la situation particulière dans le canton en raison des fortes chutes de neige, des avalanches et des chutes d’arbres pouvant se produire à toute altitude. Les écoles de tous les niveaux, y compris professionnels, sont restées fermées ce jeudi, à la veille des vacances pascales sur décision du gouvernement.

Sierre et Sion fortement impactés

Les branches de plusieurs centaines d’arbres sont tombées à Sierre, a indiqué le service de communication de la ville à Keystone-ATS. A Sion, pour des raisons de sécurité, « l’accès à Montorge, au domaine des Îles et aux berges de la Borgne reste interdit au public jusqu’à mardi midi », selon un communiqué de la Ville.

Du côté de Martigny, des chutes de branches sur des routes secondaires et dans des jardins dans le village de Charrat, précise le service communication de la cité octodurienne. Aucun dégât n’est à signaler à Monthey, où il n’a pas neigé.

Problèmes de réseaux électrique et mobile

Le Val d’Hérens ainsi que celui d’Anniviers se sont retrouvés privés d’électricité durant une partie de la matinée. La situation est pratiquement partout rétablie selon la société OIKEN. De nombreuses communes du Haut-Valais (Loèche, Rarogne, vallée de Saas) demeurent impactées.

Le réseau mobile est aussi perturbé. Swisscom annonce sur son site des dérangements dans certaines régions valaisannes et dans l’Oberland bernois. Contacté par Keystone-ATS, Salt fait aussi part d’un réseau limité voire totalement interrompu dans les cantons de Berne et du Valais. Sunrise annonce une couverture mobile limitée à Evolène.

La centrale d’engagement de la police valaisanne est « surchargée d’appels » non urgent, soit plus de 2500 en 24 heures. Elle prie la population de n’appeler qu’en cas de réelle urgence. La police bernoise a indiqué avoir reçu une quarantaine de signalements depuis mercredi soir. Elle n’a connaissance d’aucun blessé dans le canton.

Trafic fortement perturbé

Les intempéries perturbent encore le trafic routier et ferroviaire, en Valais. Plusieurs routes sont inaccessibles. C’est le cas de celles du Simplon et du Grand-Saint-Bernard. La route menant à la vallée de Saas, dès Stalden, demeurera fermée au moins jusqu’à vendredi 10h.

La route cantonale est également fermée entre Goppenstein et Blatten (Lötschental), entre Mörel et Lax (vallée de Conches), Stalden et Saint-Nicolas et entre Tasch et Zermatt (Mattertal). Une vingtaine d’autres routes secondaires demeurent interdites à la circulation.

Le TCS recommande aux Romands voulant se rendre au sud des Alpes pendant le week-end de Pâques d’emprunter le tunnel du Gothard.

Ligne reliant Milan interrompue

Côté trains, le trafic est interrompu sur la ligne Brigue-Domodossola-Milan. Les voyageurs qui se rendent en Italie doivent passer par Lucerne ou Zurich et le Gothard, indiquent les CFF. Des bus de remplacement sont en service entre Loèche, Viège et Brigue.