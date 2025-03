L’antisémitisme en forte hausse en Suisse romande, selon la CICAD

Keystone-SDA

L'antisémitisme a augmenté de près de 90% en Suisse romande l'année dernière, selon la CICAD. L'organisation s'inquiète d'une hausse "sans précédent" observée dans tout le pays.

1 minute

(Keystone-ATS) Au total, 1789 incidents ont été signalés en 2024, indique la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD) vendredi dans un communiqué. La hausse est de 89,5% par rapport à 2023.

L’organisation recense 42 agressions physiques, dont certaines dans des écoles, devenues les « nouveaux foyers de haine ». Elle observe également une explosion de cas d’antisémitisme en ligne, surtout sur les réseaux sociaux.

Une forte hausse d’actes antisémites a également été observée dans le reste de la Suisse. La Fondation contre le racisme et l’antisémitisme et la Fédération suisse des communautés israélites ont recensé 221 incidents en Suisse alémanique, aux Grisons et au Tessin en 2024. L’année a été marquée par l’attaque au couteau contre un homme juif orthodoxe à Zurich.