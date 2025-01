La 13e édition d’Art Genève investit Palexpo dès jeudi

La 13e édition d'Art Genève se déploiera à Palexpo de jeudi à dimanche prochain. Au total, 81 galeries internationales d'art moderne et contemporain exposeront leurs oeuvres. A découvrir également: 22 projets institutionnels.

(Keystone-ATS) Parmi les nouvelles institutions suisses présentes à Art Genève figurent le Kunst Museum Winterthur, le MASI Lugano, le Musée des Beaux-Arts Le Locle (MBAL), la Fondation Plaza, la Fondation Gandur pour l’Art, la Fondation Opale et le Centre d’Art de Bienne. Ces institutions présentent des projets faisant écho à leurs programmations respectives.

Genève est représentée à ce salon par le biais du MAMCO et du Centre d’Art Contemporain Genève. Le Musée d’art et d’histoire (MAH) présentera en parallèle une grande exposition dédiée à l’artiste Carole Bove. Les Fonds cantonaux et municipaux proposeront aussi différentes œuvres.

Une louche géante

La programmation accentue aussi son envergure internationale, relèvent les organisateurs. La Cranford Collection de Londres présentera une exposition intitulée « Crash ». La Fondation CAB de Bruxelles et Saint-Paul-de-Vence proposera des oeuvres de son artiste en résidence Nicolas Chardon, et la Collection Scharf-Gerstenberg de Berlin propose une projection sur le travail de Goya.

Lancée en 2024, la section solo rassemble cette année quatorze galeries. Art Genève dévoile aussi la deuxième édition de « Sur-mesure », une plateforme dédiée aux oeuvres grand format. La nourriture a été retenue comme thème principal. Six oeuvres vidéo projetées en boucle et une sculpture géante d’une louche et d’une cuillère sont à voir.

Musique en immersion

Art Genève propose aussi un volet musical. L’Orchestre de la Suisse romande (OSR) présentera ainsi la première application mobile grand public de réalité virtuelle permettant une immersion au cœur d’un orchestre symphonique.

Et en marge du salon, des performances musicales intitulées « WOLFTONES » se dérouleront au Grand Théâtre de Genève. Il s’agit d’explorer le phénomène dit « du loup », un parasite acoustique présent notamment chez certains instruments à cordes.

www.artgeneve.ch