La 96e cérémonie des Oscars a commencé à Hollywood

1 minute

(Keystone-ATS) Les Oscars ont débuté dimanche à Hollywood, pour une 96e cérémonie rythmée par le duo “Barbenheimer”. Le film “Oppenheimer” part grandissime favori pour la récompense du meilleur film, tandis que le phénomène “Barbie” promet d’animer la scène avec ses chansons.

Fort de ses treize nominations, le portrait du père de la bombe atomique brossé par Christopher Nolan pourrait dominer outrageusement la soirée. D’après Clayton Davis, chroniqueur du magazine Variety, les Oscars n’ont plus vu de si grand favori pour la récompense suprême depuis vingt ans, lorsque le dernier volet de la trilogie “Le Seigneur des anneaux” avait été couronné.

Fort de critiques dithyrambiques et d’un casting impeccable, “Oppenheimer” devrait sacrer Christopher Nolan comme meilleur réalisateur et Robert Downey Jr comme meilleur second rôle masculin. Il est également favori dans une ribambelle de catégories techniques.

“J’ai quasiment tout misé sur ‘Oppenheimer’ cette année”, a confié à l’AFP un votant membre de l’académie, sous couvert d’anonymat.