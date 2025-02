La Chaîne du Bonheur a récolté 34,4 millions en 2024

Keystone-SDA

En 2024, la Chaîne du Bonheur a récolté 34,4 millions de francs de dons et consacré 63 millions de francs à des projets humanitaires. Parmi ces derniers, la moitié concernait l'Ukraine.

(Keystone-ATS) L’année dernière, près de 30 millions de francs ont été consacrés à 44 projets pour réhabiliter des logements, prodiguer des soins médicaux et protéger des enfants en Ukraine, indique lundi la Chaîne du Bonheur dans un communiqué. Quelque 11,5 millions de francs ont en outre été versés à 27 projets en Turquie et en Syrie, pays touchés par un violent séisme.

Les 34,4 millions ont été collectés grâce aux appels aux dons concernant les intempéries dévastatrices qui ont frappé la Suisse cet été (13 millions de francs), l’aide à la population civile au Proche-Orient (5,9 millions), le soutien aux enfants victimes de violence et d’abus en Suisse et à l’international (5 millions) et l’aide face à la crise humanitaire au Soudan (2,7 millions).

L’année précédente, 54 millions de francs avaient été collectés et près de 70 millions de francs utilisés, ce qui constitue le plus grand soutien depuis le tsunami en Asie du Sud-Est en 2004.