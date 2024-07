La Place fédérale avec ses jets d’eau fête son 20e anniversaire

(Keystone-ATS) Il y a 20 ans, la Place fédérale se parait d’un nouveau visage après avoir banni les voitures. Inaugurée les 31 juillet et 1er août 2004, la nouvelle Place fédérale avec ses 26 jets d’eau constitue depuis lors une attraction de la Ville de Berne très appréciée.

La Place fédérale a été créée en 1902 en même temps que le bâtiment abritant le Parlement était achevé. L’Etat fédéral voulait démontrer ainsi son pouvoir face au canton de Berne. Il est donc d’autant plus étonnant que la place ait ensuite été utilisée durant des décennies comme parking avant sa nouvelle affectation.

D’une surface de 2200 m2, la nouvelle Place est parée de 3600 dalles de granit d’un poids de 360 tonnes, taillées dans une carrière de Vals (GR). Elle est traversée de bandes lumineuses qui prolongent l’axe médian du Palais fédéral. Un jeu d’eau avec 26 buses complète cette zone de rencontre. Le réaménagement a coûté environ huit millions de francs.

Pour l’architecte et les concepteurs du projet gagnant du concours d’idées, un monument devant le monument n’aurait pas eu de sens. Ils ont donc privilégié une rénovation de velours avec un espace libre, un “vide aménagé” devant le Palais fédéral.

Attraction touristique

Du printemps à l’automne, le jeu d’eau est un point d’attraction apprécié dans la ville fédérale. Dès que l’eau jaillit, jusqu’à une hauteur de quatre mètres, les enfants n’hésitent pas à courir entre les fontaines, en particulier les journées de fortes chaleurs.

Dans les ruelles de Berne, on raconte que plus d’un hôte de marque de la Suisse a observé avec un sourire et un peu d’étonnement cette agitation devant le Palais fédéral. Les 26 fontaines, représentant les cantons, sont l’un des sujets les plus photographiés de la capitale.

Le jeu d’eau est mis à l’arrêt pendant le marché hebdomadaire du mardi et du samedi et lorsque la Place fédérale sert de théâtre à des événements et des manifestations.