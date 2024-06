La Poste augmente sa masse salariale de 1,7%

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Les employés de La Poste auront droit à une augmentation de salaire de 1,7%. Le géant jaune et les syndicats transfair et syndicom ont trouvé un accord qui favorise notamment le pouvoir d’achat des collaborateurs aux revenus les plus bas, indiquent-ils mardi.

Cette mesure entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2024. L’accord prévoit aussi d’augmenter le salaire minimum à environ 4100 francs par mois. Ces mesures concernent les 25’500 employés de La Poste et les 2800 employés de PostFinance soumis aux conventions collectives de travail (CCT) des deux entreprises.

Le résultat des négociations tient compte de la situation économique de la Poste et de PostFinance ainsi que de l’évolution du coût de la vie et des salaires moyens dans la branche, précise le communiqué.

Cette année, 1,7% de la masse salariale sera disponible pour des mesures salariales générales et individuelles, ajoute le texte. Les limites supérieure et inférieure des fourchettes salariales de la CCT sont relevées de 1,7%, souligne la Poste dans son communiqué.

Les négociations salariales se poursuivent de manière séparée pour le personnel soumis aux CCT chez Poste Immobilier, PostLogistics, notime et CarPostal. Parallèlement, les partenaires sociaux continuent leurs discussions sur de nouvelles CCT pour La Poste et Postfinance.