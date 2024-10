La Suisse présidera une réunion mercredi au Conseil de sécurité

(Keystone-ATS) La Suisse a démarré sa seconde présidence du Conseil de sécurité de l’ONU en pleins tirs de missiles iraniens sur Israël. Elle a prévu mercredi matin à New York une réunion d’urgence de l’organe sur la situation au Proche-Orient.

« Nous avons prévu une réunion publique, suivie de consultations fermées », a annoncé mardi après-midi à New York (soirée en Suisse) la mission suisse à l’ONU. Celle-ci aura lieu à 10h00 (16h00 en Suisse).

Auparavant, l’ambassadrice Pascale Baeriswyl avait dit à la presse s’attendre à une réunion « au plus vite ». Des discussions ont déjà eu lieu avec les membres mardi. « Nous suivons la situation qui change rapidement non seulement avec la plus grande inquiétude, mais aussi très étroitement », a ajouté l’ambassadrice.

« Nous sommes en contact avec tout le monde », a-t-elle également précisé. « Je ne pense pas que nous ayons besoin urgemment d’une nouvelle résolution. Nous avons besoin urgemment de l’application » de la résolution qui prévoit l’absence de troupes israéliennes et le retrait du Hezbollah du sud du Liban et son désarmement, a encore affirmé l’ambassadrice. « L’urgence est une cessation des hostilités, un cessez-le-feu », dit-elle encore.