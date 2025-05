Lausanne: campagne contre le harcèlement dans l’espace public

Keystone-SDA

La Ville de Lausanne lance une nouvelle campagne digitale de sensibilisation contre le harcèlement dans l’espace public, avec pour mot d’ordre: "Le harcèlement, c'est NON!". Conçue pour mettre en lumière la réalité du terrain, cette campagne, dont les tl sont partenaires, vise à dénoncer des comportements inadmissibles tout en promouvant des outils concrets pour soutenir les victimes.

3 minutes

(Keystone-ATS) À travers cinq visuels forts, diffusés sur les réseaux sociaux, les écrans des Transports publics de la région lausannoise (tl) et les supports numériques de la Ville, la campagne expose des scènes de harcèlement « réalistes »: propos sexistes, regards insistants, sifflements, suivis oppressants ou encore remarques déplacées sur l’apparence.

Pour Pierre-Antoine Hildbrand, municipal lausannois de la sécurité, cité lundi dans un communiqué, le message est clair: « Ces comportements ne sont pas tolérés. Ils ne doivent pas rester sans réponse. Des outils existent pour permettre aux victimes et aux témoins d’agir. Utilisons-les. »

Les publications, accompagnant chaque visuel, informent sur les ressources disponibles pour les victimes et témoins. A savoir en cas d’urgence, appeler la police au numéro 117, pour l’entraide en temps réel, utiliser l’application The Sorority et, après les faits, la plateforme www.lausanne.ch/signaler, qui permet d’annoncer un cas et aux victimes de bénéficier, si souhaité, d’un suivi.

Safe place

Cette campagne s’inscrit dans la continuité d’une démarche proactive auprès des établissements lausannois, appelés par la Ville de Lausanne à devenir des lieux sûrs « safe place » via l’application The Sorority. À ce jour, plus de 50 commerces, cafés, restaurants et établissements de nuit ont rejoint le dispositif.

Pour rappel, plus de 3000 personnes dans la région lausannoise sont utilisatrices de cette application d’entraide avec laquelle la Ville de Lausanne a signé une convention en janvier 2025.

Les tl ont eux aussi inscrit leur centre clientèle du Flon comme « safe place », précise le communiqué. L’entreprise rappelle qu’elle est engagée dans la lutte contre le harcèlement grâce à des collaborateurs formés. Le personnel de sécurité externe porte désormais un brassard « tl contact » pour être mieux identifié par les personnes qui auraient besoin d’assistance.

Ces nouvelles mesures complètent le dispositif déjà en place pour accompagner la clientèle dans ses déplacements de fin de journée et en soirée. Un dépliant tl mettant en avant les différents outils à disposition des victimes et témoins est aussi disponible dans les centres clientèle tl et sera distribué par le personnel de contrôle.