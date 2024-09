Le budget fédéral peut être allégé de 4 à 5 milliards de francs

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Aux grands maux les grands remèdes. Pour assainir les finances fédérales dans le rouge, le groupe d’experts institué par le Conseil fédéral a proposé jeudi d’agir sur les dépenses afin d’économiser 4 à 5 milliards par an. Plus de 60 mesures sont sur la table.

Le budget fédéral est dans le rouge et le déficit devrait se monter à environ 3 milliards par an. En cause notamment, les dépenses supplémentaires pour l’armée et pour l’AVS.

Le groupe d’experts institué par le Conseil fédéral pour analyser l’état des finances a présenté plus de 60 mesures qui permettent d’alléger considérablement le budget et rétablir l’équilibre. Il propose d’agir principalement sur les dépenses, en partant du principe que les dépenses de l’armée n’atteindront 1% du PIB qu’en 2035.

Les mesures touchent aux politiques migratoire et climatique, aux transports ou à la prévoyance sociale. Les experts rappellent que la forte augmentation des dépenses militaires est l’un des facteurs qui rendent nécessaire un assainissement. Il faut fixer des priorités dans ce domaine aussi.