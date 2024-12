Le Conseil national approuve la proposition de conciliation

Keystone-SDA

Le Conseil national a validé le budget 2025. Il a accepté jeudi, par 189 voix contre 5, la proposition de la conférence de conciliation. Elle prévoit une coupe de 110 millions dans la coopération internationale. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

(Keystone-ATS) La coupe à opérer dans ce domaine a constitué l’un des plus gros points de désaccord entre les chambres. Le National voulait initialement trancher 250 millions. Le Conseil des Etats avait lui élaboré un concept de compensation de la hausse des dépenses de l’armée plus large, qui ne prévoyait qu’une coupe de 30 millions de francs dans la coopération internationale.

La gauche et le PVL ont dénoncé l’ampleur de cette coupe et un budget déséquilibré. Tout a été subordonné à l’augmentation des dépenses d’armement, a dénoncé Irène Kälin (Vert-e-s/AG). Des lignes rouges ont été franchies, a complété Tamara Funiciello (PS/BE), en pointant les coupes dans la coopération et le personnel.

Ils ont toutefois soutenu la proposition de la conférence de conciliation. C’est un « moindre mal » par rapport aux montants qui s’appliqueraient en cas de rejet, a indiqué Mme Kälin.

Le camp bourgeois a lui salué le fait que le budget respecte le frein à l’endettement. Lars Guggisberg (UDC/BE) a réfuté la critique selon laquelle c’est la fin de la tradition humanitaire de la Suisse. La coupe représente moins de 3% des dépenses et les actions humanitaires ne sont pas concernées, a-t-il souligné.