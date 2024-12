Le Parlement approuve le budget 2025

Keystone-SDA

Le Parlement a bouclé le budget 2025. Les deux Chambres ont accepté jeudi la proposition de la conférence de conciliation. L'armée recevra davantage de moyens, une somme compensée notamment par des coupes dans la coopération internationale et le personnel.

(Keystone-ATS) Si les Chambres se sont rapidement mises d’accord pour augmenter de 530 millions les dépenses d’armement par rapport à la version du Conseil fédéral, à 2,7 milliards de francs, elles ont été divisées sur la manière de compenser cette somme. Les avis étaient particulièrement divergents sur la coupe à effectuer dans la coopération internationale.

Le National voulait initialement trancher 250 millions. Le Conseil des Etats avait lui élaboré un concept de compensation plus large, qui ne prévoyait qu’une coupe de 30 millions de francs dans ce domaine.

Les Chambres se font finalement accordées sur une coupe de 110 millions, répartie entre la coopération bilatérale (-55 millions), la coopération économique (-25 millions) et les contributions à des organisations internationales (-30 millions). La gauche et le PVL ont dénoncé l’ampleur de cette coupe et un budget déséquilibré.

Les deux Conseils se sont aussi entendus sur la vitesse de croissance des dépenses de l’armée, qui devront atteindre 1% du PIB en 2032. Le National voulait que cela soit le cas en 2030.

Agriculture épargnée

Les Chambres divergeaient aussi sur l’accueil extra-familial. Le National voulait augmenter ce poste de 6,9 millions, le Conseil des Etats l’amputer de 10 millions. Au final, c’est la version du Conseil fédéral qui a prévalu.

La contribution au fonds pour la politique régionale était aussi un pierre d’achoppement. Arguant que ce fonds était suffisamment bien doté, le Conseil fédéral avait renoncé à un versement en 2025, une position suivie par le Conseil des Etats. Le National voulait lui maintenir une contribution de 12,5 millions. Au final, 6 millions seront versés.

Les Chambres étaient en revanche d’accord d’épargner l’agriculture. Elles ont approuvé une hausse de près de 42 millions de francs afin de maintenir les paiements directs au même niveau qu’en 2024, à quelque 2,8 milliards pour 2025. Elles ont aussi augmenté les montants dédiés à la promotion des ventes de produits agricoles (+4,8 millions). Le Parlement a aussi prévu, à titre unique, 10 millions de francs pour des vaccins contre la maladie de la langue bleue.

Coupes dans le personnel

Le personnel fédéral devra lui faire des efforts. Le Parlement a avalisé une coupe transversale de 40 millions dans les dépenses pour le personnel de la Confédération. L’enveloppe pour les mesures salariales sera elle amputée de 30 millions.

Le budget respecte le frein à l’endettement, ce qui a été salué par la ministre des finances Karin Keller-Sutter et le camp bourgeois. Ce dernier s’est aussi montré satisfait de l’augmentation des dépenses pour l’armée.