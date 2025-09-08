Le toboggan aquatique, du jeu d’enfant au succès mondial

La piscine couverte d'Opfikon a fait construire un toboggan aquatique pour environ 1 million de francs. SRF/Peter Schürmann

Née d'une plaisanterie entre enfants, révélée par Alpamare avant d'acquérir une renommée mondiale: l'entreprise schaffhousoise Klarer fournit aujourd'hui ses toboggans aquatiques à des installations de loisirs aux quatre coins du globe.

4 minutes

La piscine couverte d’Opfikon, dans le canton de Zurich, peinait à attirer des baigneurs: «Nous voulions attirer plus de monde et nous nous sommes dit que si nous faisons quelque chose de nouveau, quelque chose d’extravagant, cela pourrait marcher», déclare Peter Pfluger, le directeur des opérations de la piscine. La ville a décidé de construire un toboggan aquatique – de plus de 100 mètres de long, interactif, avec un faux toboggan et un saut infini. Un toboggan intérieur moderne pour un large public, pour les jeunes et les moins jeunes, pour les familles. Et en effet: le toboggan «Magic Tube» a apporté une nouvelle vie à la piscine.

Ce projet, souhaité par la ville d’Opfikon il y a quelques années, est l’oeuvre de Stefan Klarer. Il vend des toboggans aquatiques non seulement à Opfikon, mais dans le monde entier. Son entreprise a vendu environ 800 toboggans – de l’Allemagne à la Turquie, en passant par le Kenya et le Japon.

Un jeu d’enfant devenu un modèle d’affaires

À l’origine de ce succès, une plaisanterie entre enfants. Le père de Stefan Klarer avait demandé à ses enfants de nettoyer des éléments en plastique pour des pistes de patins à roulettes – avec une éponge et un tuyau. «Nous n’en avions évidemment pas du tout envie», se souvient Stefan Klarer.

«Nous avons alors incliné les éléments, mouillé la piste et glissé sur ces éléments avec le chiffon sous les fesses.» Son père aurait repris cette idée et fondé l’entreprise Klarer Freizeitanlagen AG à Hallau dans le canton de Schaffhouse. La grande percée de l’entreprise est venue d’une commande importante dans les années 1970. La construction du centre aquatique Alpamare à Pfäffikon (SZ) a finalement conduit le père de Stefan Klarer à ne construire et vendre que des toboggans d’eau.

Stefan Klarer apporte aventure et adrénaline dans les parcs aquatiques du monde entier avec ses toboggans aquatiques. SRF/Peter Schürmann

Un toboggan ordinaire ne suffit plus

Aujourd’hui, une vingtaine d’employés travaillent au siège de Hallau, la production ayant entre-temps été délocalisée à l’étranger, en Pologne et en Slovaquie. «Si quelqu’un veut un toboggan aquatique bon marché, il ne vient pas chez nous. S’il veut quelque chose d’innovant, oui», explique Stefan Klarer.

Un simple toboggan ne suffit plus depuis longtemps, il faut de l’action, estime Stefan Klarer. «La tendance est de glisser ensemble. Nous construisons de nombreux toboggans à trois pistes, appelés toboggans de course, où les gens s’amusent ensemble», explique-t-il. De plus, les toboggans deviennent de plus en plus interactifs – avec des points de contact dans le parcours. Dans certains, les utilisateurs et utilisatrices peuvent même choisir leur thème de glisse. «Que ce soit sous l’eau ou dans l’espace», précise Stefan Klarer. «Lorsque le thème a été choisi, la lumière et le son de tout le toboggan s’adaptent.»

Chaque toboggan est testé individuellement

Original, rapide, excitant: les baigneurs filent dans les tubes à des vitesses allant jusqu’à 60 kilomètres par heure. De ce fait, la sécurité est un sujet central, déclare Stefan Klarer. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte: forces centrifuges, forces G, pentes. Différentes normes doivent être respectées. Et bien sûr, chaque toboggan est testé par un expert indépendant. Stefan Klarer ajoute: «Si on glisse normalement, alors tout est sûr. Mais si on fait des bêtises, il peut parfois y avoir un œil au beurre noir.»

