Le Mexique se prépare à recevoir les premiers expulsés de Trump

Keystone-SDA

Une dizaine de refuges sont en construction dans le nord du Mexique, à la frontière avec les Etats-Unis, pour anticiper l'expulsion de clandestins annoncée par le nouveau président américain Donald Trump. Deux centres d'accueil devaient être terminés jeudi soir.

2 minutes

(Keystone-ATS) « Les autres seront complètement prêts d’ici à la fin de la semaine », a déclaré la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, sans donner davantage de précisions sur leur capacité totale.

Aucune expulsion promise par Donald Trump n’a encore été rapportée le long des 3100 km de frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Seuls sont expulsés des étrangers arrêtés avant l’investiture du président américain lundi dernier.

Un centre est en construction à Matamoros (nord-est) à la frontière avec le Texas, où des tentes couleur kaki ont également été plantées pour recevoir des militaires, a constaté une correspondante de l’AFP.

« On s’attend à recevoir de 200 à 250 personnes par jour », d’après le maire de Matamoros, Alberto Granados. Les installations pourraient recevoir entre 2500 et 3000 personnes, a indiqué la mairie.

« Aucune localité [à la frontalière] n’est prête », a tempéré Carlos Pena, son homologue de la ville voisine de Reynosa, également dans l’Etat du Tamaulipas, qui se prononce pour le renvoi des non-Mexicains dans leur pays d’origine.

Six millions de Mexicains

D’autres centres d’accueil sont en cours de construction dans les autres Etats frontaliers – Basse Californie, Sonora, Chihuahua, Coahuila et Nouveau Léon – dans le cadre du programme « Mexico te abraza » (« Le Mexique te reçois les bras ouverts ») annoncé par la présidente Claudia Sheinbaum face aux menaces du nouveau président américain républicain.

Selon les estimations, six millions de Mexicains vivent sans papiers aux Etats-Unis, en plus des douze millions légalement installés (selon les chiffres de la banque BBVA), des bi-nationaux et des Américains d’origine mexicaine.

Pour les étrangers non mexicains, la présidente mexicaine a envisagé une « assistance humanitaire » et des rapatriements. Des centaines de migrants étrangers ont commencé à demander l’asile au Mexique à la frontière sud du pays près du Guatemala après la décision de Donald Trump.

Lundi, quelques minutes après l’investiture de Donald Trump, l’application CBP One du département des douanes et des frontières américaines a été désactivée. Elle permettait aux demandeurs d’asile présents au Mexique de prendre rendez-vous pour entrer légalement aux Etats-Unis.