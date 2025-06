Le parlement argovien soutient de nouvelles centrales nucléaires

Keystone-SDA

Une nouvelle centrale nucléaire doit être construite le plus rapidement possible dans le canton d'Argovie, estime le Grand Conseil argovien qui a adopté une motion de l'UDC dans ce sens mardi. Il faut toutefois que la Confédération pose d'abord les jalons.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le gouvernement argovien doit tout préparer et entreprendre pour qu’au moins une nouvelle centrale nucléaire puisse être mise en service le plus rapidement possible dans le canton, demande l’UDC dans sa motion. Le texte a été soutenu mardi par 72 voix contre 63.

L’UDC argumente que le Conseil fédéral envisage de lever l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires. Le canton en compte déjà trois en service, la population fait confiance à cette technologie et il y a suffisamment de spécialistes sur place, selon le parti.

Le gouvernement a, pour sa part, recommandé le rejet de la motion, en vain. Les questions relatives aux centrales nucléaires relèvent de la compétence de la Confédération et non des cantons, a-t-il fait valoir. Les conditions-cadres n’ayant pas changé au niveau fédéral, il juge l’intervention prématurée.

« Saboter le tournant énergétique »

La majorité bourgeoise du parlement argovien a néanmoins soutenu la motion. Pour l’UDC, l’exécutif ne devrait pas se contenter d’observer la politique fédérale, mais faire tout ce qui est en son pouvoir pour « s’engager en faveur du renouvellement des installations argoviennes ». Il en va de la sécurité de l’approvisionnement en électricité.

Face à eux, les Vert’libéraux ont souligné que « personne ne construira de nouvelle centrale nucléaire d’ici 2050 ». Pour les opposants, l’UDC veut saboter le tournant énergétique et fait miroiter une solution qui n’existe pas.

Pour mémoire, sur les quatre installations nucléaires actuellement actives en Suisse, trois se trouvent sur le territoire argovien: Beznau I et II ainsi que celle de Leibstadt, auxquelles s’ajoute le réacteur de Gösgen (SO). L’ancienne centrale de Mühleberg (BE) est en cours de désaffectation.

En dehors des centrales nucléaires, un réacteur de recherche de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est également en service. Trois réacteurs de recherche de l’Institut Paul Scherrer à Würenlingen (AG) sont en grande partie démantelés, selon le site Internet de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.