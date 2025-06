Les députés fribourgeois votent la fin des jardins de pierre

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont voté de justesse une motion socialiste demandant que les jardins de pierre et de gravier ne puissent plus être comptabilisés en tant que surface verte. La gauche a bénéficié du soutien de quelques voix du Centre et du PLR.

(Keystone-ATS) La motion a passé la rampe mardi par 37 voix contre 34 et une abstention, en toute fin de séance, contre l’avis du Conseil d’Etat qui indiquait ne pas pouvoir agir sur un indice qui relève d’un accord intercantonal. Elle émanait des députés Alexander Schroeter et Elias Moussa, par ailleurs conseiller communal à Fribourg.

Reste que l’exécutif cantonal, par la voix de son président Jean-François Steiert, chargé de l’environnement, n’y était pas opposé sur le fond. « Les jardins de pierre étouffent le sol, renforcent les îlots de chaleur et accélèrent le ruissellement des surfaces », selon un récent rapport de la Confédération.

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat préconisait toutefois de s’en tenir aux mesures déjà prises pour sensibiliser les propriétaires, tout en rappelant que les communes disposaient déjà des compétences pour interdire les jardins de pierre, populaires en Suisse, dans leur règlement. La biodiversité a primé au terme des débats.