Les milieux patronaux vaudois maintiennent leur initiative des 12%

Keystone-SDA

Les milieux patronaux vaudois maintiennent leur initiative dite des 12%, qui vise une réduction d'impôt de 12%. Ils se disent soucieux de permettre à la population du canton de se prononcer sur "le poids extrême" des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune.

(Keystone-ATS) Annoncée vendredi par les initiants, cette décision était attendue, malgré le contre-projet indirect proposé par le gouvernement et retravaillé par les parlementaires au Grand Conseil en décembre dernier. A l’instar du Conseil d’Etat, le Grand Conseil avait refusé cette initiative, ouvrant la voie à un scrutin populaire.

Au Parlement, seule l’UDC et quelques PLR ont soutenu l’initiative intitulée « Baisse d’impôts pour tous » de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI), la Chambre vaudoise immobilière (CVI) et la Fédération patronale vaudoise (FPV). Le texte, déposé en 2023 avec 28’000 signatures (sur 12’000 nécessaires), exige un rabais de 12% de la facture finale de l’impôt cantonal sur le revenu. Tous les autres partis s’étaient exprimés contre.