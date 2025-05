Longs bouchons sur le chemin du retour devant le Gothard

Keystone-SDA

Le trafic en direction du nord a provoqué samedi un important embouteillage devant le portail sud du Gothard. Dans le sens inverse également, les voyageurs ont dû s'armer de patience.

(Keystone-ATS) Les véhicules se sont parfois retrouvés bloqués sur dix kilomètres entre Quinto et Airolo, a indiqué le Touring Club Suisse (TCS) sur la plateforme X. Peu après midi, il fallait une heure et demie de plus que dans des conditions normales pour parcourir ce tronçon de l’A2.

Peu après 18h00, la situation ne s’était que légèrement améliorée en direction du nord. Le TCS annonçait encore sept kilomètres de bouchons. Pour les automobilistes en direction de Zurich, l’itinéraire alternatif via l’A13 et le tunnel du San Bernardino était recommandé.

Dans le sens inverse, en direction du sud, quatre kilomètres de bouchons étaient signalés en début d’après-midi entre Amsteg et Göschenen (UR), avec un temps d’attente atteignant 40 minutes. La situation s’est normalisée en fin d’après-midi.