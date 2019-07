Droits d’auteur

Tous droits réservés. Le contenu du site web de swissinfo.ch est protégé par des droits d’auteur. Il est destiné uniquement à un usage privé. Toute autre utilisation du contenu du site web au-delà de celle stipulée ci-dessus, en particulier la diffusion, la modification, la transmission, le stockage et la copie, nécessite le consentement préalable écrit de swissinfo.ch. Si vous être intéressé par l’utilisation du contenu du site web,contactez-nous à l’adresse contact@swissinfo.ch.

En ce qui concerne l’utilisation à des fins privées, il vous est uniquement permis d’ utiliser un hyperlien menant vers un contenu spécifique et de le placer sur votre propre site web ou sur le site web de tiers. Le contenu du site web swissinfo.ch peut être exclusivement incorporé dans un environnement sans publicité et sans aucune modification. Une licence de base non exclusive et non transférable est accordée et s’applique spécifiquement à l’ensemble des logiciels, des dossiers, des données et leur contenu téléchargeables sur le site web swissinfo.ch. Elle est limitée à un seul téléchargement et enregistrement desdites données sur des appareils personnels. Tous les autres droits restent la propriété de swissinfo.ch. En particulier, toute vente ou utilisation commerciale desdites données est interdite.

Reprendre article

L'ancien directeur de l'ECAL Pierre Keller est décédé à 74 ans RTS 08. juillet 2019 - 10:05 Pierre Keller, qui a dirigé l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) de 1995 à 2011, a succombé après une opération, a annoncé le Conseil d'Etat vaudois. Il luttait depuis deux ans contre un cancer du foie. Graphiste de formation, Pierre Keller avait quitté avec peine son poste de directeur de l'ECAL en 2011. Dans la foulée, c'est à la présidence de l'Office des vins vaudois que le natif de Gilly avait rebondi. Sous sa présidence, l'ECAL a acquis une reconnaissance et une réputation internationales. Pierre Keller a été le délégué du Conseil d'Etat vaudois pour l'organisation des festivités du 700e anniversaire de la Confédération en 1991. Humour contre le cancer Membre du comité de fondation du Montreux Jazz Festival, officier des Arts et des Lettres, Prix du rayonnement 2006 de la Fondation vaudoise pour la culture, Pierre Keller luttait depuis deux ans contre un cancer du foie. >> Il en parlait avec humour et avait témoigné de sa force de vivre dans l'émission Pardonnez-moi: