Favoriser la diversité linguistique dans les rédactions

Ce contenu a été publié le 10 février 2022 - 14:00

La rédaction de SWI swissinfo.ch produit des contenus en dix langues pour un public international. Cet environnement de travail multilingue est inspirant et enrichissant, mais pose aussi des défis particuliers. Un coup d’œil en coulisses, pour voir comment on travaille dans cette Tour de Babel.

Les équipes de SWI swissinfo.ch viennent du monde entier et parlent une quinzaine de langues. Nos journalistes ont donc des cultures et des vues différentes. Quand il s’agit d’investiguer et de suivre les sujets et les débats importants qui agitent e monde, cela ouvre des perspectives intéressantes.

SWI swissinfo.ch bénéficie de cette diversité non seulement pour la production de ses contenus, mais aussi pour les rendre accessibles dans les autres langues. Nous ne nous contentons pas de simplement traduire les histoires. Certaines nécessitent une adaptation et une relecture minutieuse pour respecter les codes culturels de nos différents publics. Nos articles ne sont pas tous publiés dans les dix langues, nous choisissons et adaptons ceux qui seront pertinents pour la région et le public visés.