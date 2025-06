Comment nous travaillons: l’utilisation de l’intelligence artificielle

Mon travail est axé sur l'engagement avec vous, notre public, et sur le renforcement de la confiance dans notre journalisme. Je développe des outils d'engagement tels que des débats multilingues et j'aide à distribuer notre contenu aux utilisateurs sur toutes les plateformes. Ancienne infirmière, j'ai ensuite poursuivi des études de linguistique anglaise et de médias où j'ai développé un vif intérêt pour le journalisme et l'information à l'ère numérique.