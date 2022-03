Friedrich Dürrenmatt: aussi un caricaturiste maître du grotesque

Friedrich Dürrenmatt, Chute des anges rebelles, vers 1946, plume, 20,7 x 29,5 cm, Collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Suisse en colère jetant une bombe atomique VII, début des années 1960, stylo-bille sur papier, 21×14.8cm, Collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, La Bataille de Sempach entre artistes et critiques, 1963, encre sur papier, 35.4 × 26.8 cm, Collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Critique lançant sa plume comme un javelot, vers 1963, stylo-bille noir, 29,4 x 20,8 cm, Collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Hercule avec rhinocéros, 1963, stylo-bille sur papier, 29.5 × 20.7 cm, Collection Diogenes Verlag AG Zürich CDN

Friedrich Dürrenmatt, caricature du pape, vers 1979, crayon, 21 cm x 14.5 cm, Collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, C'est écrit, Bockelson empereur, vers 1946, encre sur papier, 20.7×29.5cm, Collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Ascension d’un ange coiffé d’une cornette, stylo-bille sur papier, 29.5×20.7cm, Collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Le Meteor, couronne comme «feuille de vigne», 1966, crayon-feutre sur collage papier, 29.3×20.7cm, Collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, page de cahier contenant des notes de cours et de séminaires ainsi que des dessins datant de ses études de philosophie auprès du professeur Richard Herbertz à Berne, collection du Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN

Friedrich Dürrenmatt, Le rhinocéros écrit à la tigresse, entre 1983 et1990, crayon-feutre sur papier, 29.7 x 21 cm, Collection Centre Dürrenmatt Neuchâtel CDN

«Nous vivons à l’époque du grotesque et de la caricature», disait Friedrich Dürrenmatt. C’est aussi pour cela qu’écrire ne lui suffisait pas. Le Centre Dürrenmatt de Neuchâtel consacre actuellement une exposition à ses caricatures.

Ce contenu a été publié le 13 mars 2022 - 11:00

«Le décalage entre la manière dont l’homme vit et la manière dont il pourrait vivre devient de plus en plus comique. Nous sommes à l’ère du grotesque et de la caricature». Cette déception amusée s’est avérée tout à fait fructueuse chez Friedrich Dürrenmatt. L’auteur était un maître du grotesque, comme il l’a montré dans La Visite de la vieille dame, œuvre au retentissement mondial.

Mais il n’était pas toujours évident qu’il finisse par se représenter en premier lieu comme écrivain. Ainsi, avant d’entamer sa carrière d’écrivain, il écrivait à son père: «Dois-je peindre ou écrire? Je me sens poussé à faire les deux.»

S’il a finalement opté pour l’écriture, il peignait durant la nuit, ce qui servait à la contemplation. Il pensait qu’il pouvait alors regarder au lieu de penser. Mais ses caricatures, il les griffonnait souvent en société: en cours, il dessinait au lieu de prendre des notes; au restaurant, il divertissait les autres clients avec ses dessins.

Le Centre Dürrenmatt de Neuchâtel consacre actuellement une exposition à ces dessins – avec quelques surprises à la clé. L’exposition durera jusqu’au 15 mai 2022 et sera accompagnée de manifestations annexes.