Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU – comment ça marche?

06 juillet 2022

Le Conseil des Droits de l'Homme est le principal organe des Nations unies chargé de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. Il se réunit au moins trois fois par an à son siège à Genève, en Suisse. Les résolutions du Conseil ne sont pas contraignantes, mais elles ont un poids moral, car les pays n'aiment pas être critiqués.

Mais que fait-il exactement, d’où vient-il et comment fonctionne-t-il? En un peu plus de six minutes, nous vous proposons de le découvrir de l’intérieur.