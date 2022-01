Quand les idées entrent en collision au CERN

Oday Darwich permet aux chercheurs et aux chercheuses, aux entreprises mais aussi au grand public de se rencontrer et de travailler ensemble au développement des ordinateurs quantiques.

Ce contenu a été publié le 06 janvier 2022 - 09:15

Katharina Wecker

Oday Darwich est le fondateur de Quantum FutureX, une initiative issue d’IdeaSquare, le centre d’innovation de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) à Genève. Le CERN est célèbre pour son Grand collisionneur de hadrons, le plus puissant en son genre au monde.

Oday Darwich et son équipe ne collisionnent pas les particules, mais les domaines d’expertise. Il invite des artistes, des experts et expertes du quantique, des développeurs de jeux vidéo et des philosophes à imaginer le futur des technologies quantiques. A ses yeux, il est important que non seulement les scientifiques et l’industrie, mais aussi le grand public, participent au développement des ordinateurs quantiques.

