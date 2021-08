Vespa: le scooter qui a du piquant

Vacances romaines, réalisé en 1953 par William Wyler avec Audrey Hepburn et Gregory Peck et bien sûr la Vespa 98 cc - Série 0, numéro 3, construite en 1946. Les numéros un et deux sont perdus depuis longtemps, laissant le numéro trois avec le titre de plus ancienne Vespa du monde. rue Des Archives/rda

À Londres en juillet 1967, l’actrice suisse Ursula Andress pose pour une publicité. Pierluigi Praturlon / Reporters Associati & Archivi / Mondadori Portfolio

Lily Blank, du Vespa Club Bern (VCB), participe à l'entraînement pour les Championnats d'Europe de Vespa en 1962. courtesy of VCS

Le pape Pie XII bénit 20 Vespa dans la cour du Vatican en juin 1953. Les scooters étaient un cadeau de la ville de Turin à l’association Caritas de Hollande. L'objectif était de faciliter le travail des travailleurs sociaux dans les zones touchées par les inondations. Keystone

'The Singing Nun a été tourné avec la star américaine Debbie Reynolds en 1966. Son personnage, Sister Ann, se baladait en Lambretta, initialement conçue par le même ingénieur que la Vespa. Courtesy Everett Collection

Tiré du film 'Brighton Rock' de 2010, illustrant les sous-cultures des années 60 en Grande-Bretagne. Credit: Tcd/prod.db / Alamy Stock Photo

Ferdinand "Ferdi" Kübler était un cycliste suisse, deux fois vainqueur du Tour de France. En séance photo avec l’irrésistible Vespa (date inconnue). Keystone / Str

Dans les environs de Téhéran en 1997. Abbas/magnum Photos

En 2001, Vespa a célébré 50 ans de compagnonnage avec la culture de la jeunesse britannique. Camera Press

Le français Georges Monneret au départ du raid Paris-Hassi-Messaoud-Paris à travers le Sahara sur un scooter Piaggio Vespa le 27 avril 1959. rue Des Archives/agip

Concours d'élégance motorisée: Paris, bois de Boulogne, en juin 1951. Roger-viollet

La délégation suisse aux Championnats d'Europe à Namur (Belgique) en 1962. courtesy VCS

Notre service photo suppose qu'il s'agissait d'une Vespa Rally 175, vers 1970. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, si vous pouvez nous indiquer le modèle exact. courtesy of Helen James / swissinfo.ch

En 1946, le public découvre la première Vespa à Rome. Depuis, cet ingénieux scooter est devenu synonyme de liberté et de chic italien dans le monde entier. Piaggio a produit un modèle conforme à la réglementation suisse.

Helen James, rédaction photos

Pendant les mois d'été, on peut apercevoir ces motocyclettes emblématiques dans tout le pays. «La Suisse est devenue un hot spot pour les amateurs de Vespa en raison de la proximité de l'Italie. Le pays compte une énorme communauté d'Italiens de la deuxième génération qui ont certainement contaminé les Suisses avec ce virus», explique Silke Küste, membre du Vespa Club de Zurich et conceptrice de son magazine.

Robuste, abordable et facile à conduire: telles étaient les principales spécifications qu'Enrico Piaggio a confiées à l'ingénieur Corradino D'Ascanio. Elle devait également permettre au conducteur de garder ses vêtements propres. Piaggio avait hérité d'une entreprise aéronautique, mais lorsque celle-ci a été détruite par les bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, il a cherché un plan B. Sentant la demande d'un certain sentiment de liberté dans un pays meurtri, il a décidé de créer une forme personnelle - et bon marché - de transport de masse: un scooter (trottinette) motorisé.

Le scooter Vespa a été conçu par Corradino D'Ascanio, un ingénieur de Popoli, en Italie. wikipedia.org

D'Ascanio y parvient en utilisant des matériaux légers, mais solides - construits à l'origine à partir de pièces détachées d'avions produits à l’époque de Mussolini - et en combinant la popularité du transport à deux roues avec le confort d'une voiture. En raison de son design unique, notamment le guidon, et de son bruit inimitable, le scooter est baptisé Vespa, guêpe en italien.

Le succès est immédiat. Les adolescents (et les hommes plus âgés qui vivaient encore chez leurs parents) pouvaient emmener leurs amoureuses dans un endroit discret. Les femmes ont également plébiscité la Vespa car elles n'avaient pas besoin de revêtir de lourdes tenues en cuir. De plus, le scooter était facilement réparable.

Les Vespa en Suisse

Le concept du nouveau scooter Vespa s'est répandu comme une traînée de poudre, et la Suisse a suivi la tendance en accueillant le premier rallye international Vespa à Genève en mai 1951.

Plus de 500 véhicules de toute l'Europe y ont participé et, suite à ce succès, le Vespa Club de Suisse a été fondé en 1952.

«La Suisse a été le premier pays à importer des Vespa, souligne Silke Küste. Le modèle Vespa Rally 175, construit entre 1970 et 1973, a été spécialement conçu pour le marché suisse afin de se conformer aux lois sur les taxes routières en Suisse.»

En 1960, les ventes mondiales ont atteint les deux millions d’exemplaires. La Vespa était devenue un style de vie et attirait l'attention en tant qu'accessoire pour les stars de cinéma et comme véhicule de choix pour la sous-culture Mod en Grande-Bretagne. Depuis lors, des millions d'autres ont été fabriquées et exportées dans le monde entier, notamment pour être utilisées dans les campagnes de mode d’Agent Provocateur, Vivienne Westwood, Givenchy et Dolce & Gabbana.

Silke Küste estime que la Suisse abrite aujourd'hui 50 clubs officiels comptant plus de 1000 membres, ainsi que 30 à 40 clubs non officiels. La prochaine réunion annuelle de l'organisation internationale Vespa (Vespa World Days) se tiendra en Suisse, reportée à 2023 en raison de la pandémie.

