Ouverture du Salon suisse des Goûts et Terroirs à Bulle (FR)

Keystone-SDA

Le Salon suisse des Goûts et Terroirs s'est ouvert mercredi matin à Bulle (FR). L'événement, qui tient sa 24e édition jusqu'à dimanche, accueille 300 exposants et 6500 produits régionaux, nationaux et internationaux à déguster, ainsi que trois hôtes d’honneur.

1 minute

(Keystone-ATS) Quelque 50’000 visiteurs sont attendus durant cinq jours à Espace Gruyère. Les hôtes d’honneur sont le Pérou, l’Association suisse des AOP et IGP, qui célèbre ses 25 ans, et la 10e édition du Swiss Bakery Trophy, le plus grand événement dédié à la boulangerie, à la pâtisserie et à la confiserie artisanales en Suisse.

Animations et saveurs

Le salon propose quotidiennement de nombreuses animations pour tous les âges: ateliers culinaires pour les enfants, espace ludique et interactif pour les familles, exposition des travaux d’apprentis, ateliers thématiques du goût et tables rondes des métiers de bouche, rappellent les organisateurs.

Des offres de restauration variées et le « fameux » Biergarten complètent le tour d’horizon des saveurs, précise leur communiqué de présentation de la manifestation. L’an dernier, plus de 50’000 visiteurs avaient découvert ou dégusté quelque 5500 produits et spécialités de tous horizons offertes par 300 exposants.