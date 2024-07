Plus de 100’000 personnes ont participé au challenge “bike to work”

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Les Suisses sont de plus en plus nombreux à se rendre à vélo au travail. Pas moins de 109’090 personnes ont participé à l’action “bike to work”, lancée par Pro Velo. Il s’agit d’un record.

Les participants à l’action ont parcouru près de 28 millions de kilomètres à vélo, soit 696 fois le tour du monde, écrit Pro Velo mardi dans un communiqué. Ils ont ainsi économisé 4016 tonnes de CO2.

Le nombre de participants a augmenté de 12% par rapport à l’année précédente. Le nombre d’entreprises impliquées est également plus élevé, passant de 3249 à 3840. Le groupe Migros, l’Etat de Genève et la Ville de Zurich sont les entreprises qui comptent le plus d’équipes.

Les collaboratrices et collaborateurs des entreprises inscrites ont pour but de se rendre au travail le plus souvent possible à vélo. Les kilomètres parcourus sont ensuite enregistrés dans le calendrier en ligne du challenge, proposé depuis maintenant une quinzaine d’années.