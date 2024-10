Aujourd’hui en Suisse

Pro Senectute tire la sonnette d’alarme: plus d’un tiers des personnes de 85 ans et plus souffrent de solitude en Suisse . Cela peut avoir de graves conséquences, avertit le service spécialisé dans les questions relatives au vieillissement.

Les personnes très âgées (à partir de 85 ans) sont davantage touchées par la solitude que les jeunes seniors, montre l’enquête publiée dimanche par l’Observatoire vieillesse de Pro Senectute. Chez les 65-74 ans, la proportion est d’environ 24%, tandis qu’elle est légèrement supérieure à 25% chez les 75-84 ans.

«Les personnes très âgées doivent plus souvent faire face au décès de leurs proches. Leur réseau social se rétrécit. Elles sont également davantage confrontées à des problèmes de santé», explique Alexander Widmer, membre de la direction de Pro Senectute Suisse. L’organisation précise toutefois que la solitude ne doit pas être confondue avec le fait d’être seul, car être seul n’est pas nécessairement source de souffrance.

La solitude constitue un risque: «Les personnes âgées se sentant seules ont non seulement une espérance de vie plus courte, mais souffrent aussi plus souvent d’hypertension et de dépression. Elles bougent moins, sont plus stressées et plus souvent atteintes de démence», précise Alexandre Widmer. Il n’est toutefois pas facile pour les organisations spécialisées d’atteindre les personnes concernées, qui éprouvent souvent des difficultés à parler de leur solitude et à demander de l’aide.