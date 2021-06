Chères lectrices, chers lecteurs,

Larissa M. Bieler



Larissa M. Bieler

Vous préoccupez-vous de votre liberté d’expression et de celle des autres?

Que ce soit dans le contexte des réseaux sociaux, des tendances à l’autoritarisme dans le monde ou maintenant avec la pandémie de coronavirus, les gens descendent dans la rue pour réclamer la liberté d’expression partout où cela est possible. En Suisse aussi. Ces revendications ouvrent la voie à l’avenir. En jeu, rien de moins que la démocratie, les droits humains, l’émancipation et la formation.

C’est précisément pour ces raisons que nous sommes convaincus que ce sujet mérite notre et votre attention.

Avec vous, nous souhaitons aller au fond de cette question de la «liberté d’expression» et encourager un échange de vues au-delà des frontières suisses. Cette lettre d’information vous donne un aperçu de la série d’articles que nous avons publiés au cours des trois derniers mois et que nous avons à nouveau réunis pour vous. Participez à la discussion!

Nous en sommes conscients: c’est confortablement installés derrière notre ordinateur en Suisse que nous envoyons cette lettre d’information. Chez nous, la liberté d’expression est un bien protégé par l’État de droit. En principe, nul ne peut être empêché d’exprimer son opinion. Néanmoins, les limites de la liberté d’expression sont de plus en plus floues. Dans d’autres démocraties établies, la liberté d’expression est également soumise à de fortes pressions.

La liberté d’expression sous pression dans le monde entier

Nous sommes à un tournant critique. À l’heure actuelle, 68% de la population mondiale, dans 87 pays, vit sous un régime autocratique. Chercheuse au Centre Albert Hirschman sur la démocratie à Genève, Yanina Welp décrit la tendance inquiétante qui frappe des nations industrialisées du G20, à l’instar de l’Inde et du Brésil, où la démocratie est en déclin. Il est aussi surprenant de constater que l’on trouve à l’avant-garde de l’autocratisation un pays européen, la Pologne.

La montée du populisme est un signe d’épuisement des démocraties, estime Yanina Welp. Elle trouve son origine dans les inégalités structurelles qui frappent de nombreux pays et, en parallèle, dans un racisme croissant, exutoire de ces inégalités.

Notre expert en démocratie directe Bruno Kaufmann a lui aussi mis en exergue les restrictions à la liberté d’expression dans le monde:

Le coronavirus et le débat sur la dictature

Durant la pandémie de coronavirus, le gouvernement suisse a touché de manière importante aux droits fondamentaux. La Suisse est-elle soudainement devenue une dictature? Ce débat aux accents quelque peu grotesques a dominé le printemps politique en Suisse. Notre journaliste spécialisé Renat Kuenzi explique pourquoi et comment ces accusations ont vu le jour.

Le Parlement a transféré les mesures d’urgence décidées par le Conseil fédéral dans le droit ordinaire – dans la loi dite Covid-19. À la mi-juin, l’électorat suisse a pu s’exprimer à ce sujet. Un processus de démocratie directe unique au monde dans le cadre des mesures mises en place par les gouvernements pour lutter contre la pandémie. Près de 60% de l’électorat s’est, au final, prononcé en faveur de la nouvelle loi.

«En Suisse, les citoyennes et les citoyens prennent régulièrement des décisions contraignantes en matière de liberté d’expression. Un défi de taille», comme l’écrit Bruno Kaufmann.

Vous trouverez ici nos autres articles sur le thème de la liberté d’expression:

Comment définir exactement la liberté d’expression? Et où est-elle actuellement en danger?

La pandémie de coronavirus n’est pas la seule à poser un défi majeur à la liberté d’expression: Fake News, discours de haine et discrimination sur le net. Notre journaliste Jonas Glatthard a interrogé la ministre taïwanaise du numérique à ce sujet: Audrey Tang, comment les réseaux sociaux deviennent-ils sociaux?

Les entreprises privées doivent-elles être responsables du contrôle des discours inacceptables? Et où sont les limites entre les discours de haine et la liberté d'expression? Le contrôle de la liberté d'expression est devenu un enjeu de pouvoir important.

Une trentaine d'organisations non gouvernementales mettent en garde contre les attaques juridiques qui menacent la liberté d'expression en Suisse également. L’article de notre journaliste Samuel Jaberg.

Un quart de siècle de débat sur la liberté d’expression en Suisse, écrit David Eugster.

Le nombre de manifestations pro-démocratie n’a jamais été aussi élevé. En 2019, pour la première fois depuis près de deux décennies, plus de personnes ont vécu sous un régime autocratique que dans une démocratie, écrit le politologue Claude Longchamp.

Les inégalités et le racisme sont à l’origine de la montée des leaders populistes dans le monde. La division sociale menace la démocratie. Le point de vue en provenance de la Genève Internationale, intitulé Inégalités visibles et invisibles

Faites entendre votre voix

Les limites de ce qui peut être dit font l’objet d’intenses négociations au sein de la société. Point positif: des personnes qui n’avaient guère voix au chapitre auparavant sont désormais entendues. Leur liberté de parole s’est accrue, tandis que d’autres estiment que leur liberté d’expression a été massivement restreinte.

Dans la pratique, ce qui peut et ne peut pas être dit est de plus en plus source d’incertitude. Et presque rien ne peut être instrumentalisé politiquement aussi facilement que cette incertitude. La «liberté d’expression», comme le «politiquement correct», est depuis longtemps un terme largement utilisé dans le débat politique. La discussion n’en ressort pas facilitée. Au contraire, la société se divise et c’est la porte ouverte au manque d’objectivité et à la radicalisation.

Restez à l’écoute, faites entendre votre voix et rejoignez-nous dans la discussion. Car si l’opinion dominante ne peut être remise en question, il n’y a pas de démocratie.

Cordiales salutations de la Berne estivale,

Larissa M. Bieler